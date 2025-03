Indiana Jones and the Great Circle für die Veröffentlichung im April auf PS5 bestätigt

HQ

Wenn ihr dachtet, dass die Xbox, die Ende April Forza Horizon 5 auf PlayStation 5 bringt, eine Art Beweis dafür sein könnte, dass Indiana Jones and the Great Circle etwas später im Jahr auf die Plattform kommen wird (was für ein dummes Ding zu denken...), haben wir ein paar interessante Neuigkeiten zu teilen.

Nach dem jüngsten Gerücht von den stets zuverlässigen Dealabs und dann dem Teaser von Bethesda selbst, wurde nun bestätigt, dass Indiana Jones and the Great Circle bereits am 17. April für PS5 erscheinen wird.

Wir haben diese Informationen in einem Video erhalten, das Sie unten sehen können, und auch im PlayStation Store, wo darauf hingewiesen wird, dass das Spiel bei seinem Debüt DualSense-Unterstützung haben wird.

Mit diesem bevorstehenden Debüt wird der April ein Monat sein, in dem nicht nur ein, sondern zwei von Xbox Game Studios entwickelte Spiele auf PS5 erscheinen. Also, da Indiana Jones und Forza Horizon auf dem Weg sind, auf was freust du dich am meisten, auf Sonys Hardware zu spielen?