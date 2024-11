Indiana Jones and the Great Circle: Fünfzehn Minuten brandneues Gameplay Xbox veröffentlicht einen Gameplay Deep Dive für Indiana Jones and the Great Circle, der am 9. Dezember erscheint.

HQ Indiana Jones ist zurück in Videospielform, 15 Jahre nach seinem letzten interaktiven Abenteuer (Indiana Jones und der Stab der Könige auf Wii und PS2, ausgenommen LEGO-Spiele). Dieses Mal hat dieses von der Xbox produzierte Spiel (nicht mehr exklusiv, da es auch auf PS5 erscheinen wird) die Form eines First-Person-Action-Abenteuers. Die Entscheidung macht Sinn, da die Entwickler MachineGames sind, berühmt aus den modernen Wolfenstein-Titeln, war aber auch umstritten, da viele Fans es bevorzugen würden, wenn es in der dritten Person wäre. In unserer Hands-on-Vorschau haben wir uns endlich mit der Ich-Perspektive vertraut gemacht, und nachdem Sie dieses Video gesehen haben, können Sie dem genauso gut zustimmen. Pete Ward, Audio Director von MachineGames, spricht über das Spiel, wie sich die Actionszenen abspielen, aber auch darüber, wie wichtig es ist, die Karten in Ruhe zu erkunden, Rätsel zu lösen und versteckte Geheimnisse zu finden. Obwohl es sich um ein Spiel aus Indys Sicht handelt, wird es sich wirklich filmisch anfühlen, und es wird mehrere Momente geben, in denen sein Körper vollständig sichtbar sein wird. Den Auftritt von Harrison Ford bekommt man nicht umsonst... Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X|S, Game Pass und PC. Es wird im Frühjahr 2025 für PS5 erscheinen. HQ