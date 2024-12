Indiana Jones and the Great Circle erhält einen kostenlosen dynamischen Hintergrund für Xbox Series S/X

HQ

Wenn Sie Ihre Xbox Series S/X in Erwartung der Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle mit Indiana Jones aufwerten möchten, hat Microsoft etwas für Sie auf Lager. Sie haben jetzt ein Dynamic Background basierend auf diesem speziellen Spiel veröffentlicht, das wie üblich völlig kostenlos verwendet werden kann.

Wenn Sie sehen möchten, wie es aussieht, hat Tom Warren, Redakteur von The Verge, einen kleinen Videoclip aufgenommen, den er über Threads teilt. Schauen Sie es sich unten an.

Indiana Jones and the Great Circle wird am 6. Dezember für alle veröffentlicht, die eine der Premium-Editionen gekauft haben, und am 9. Dezember für die Standardversion (die auch mit Game Pass geliefert wird).