Indiana Jones and the Great Circle erhält eine Collector's Edition mit einem 28-Centmeter-Globus

HQ

Wie es sich für ein Spiel von der Statur von Indiana Jones and the Great Circle gehört, wird es natürlich in einer wirklich dicken Sammleredition erscheinen, die ein unangemessen großes Objekt enthält.

In diesem Fall handelt es sich um einen Globus mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern (11 Zoll) und einem - wahrscheinlich nicht so sehr - Geheimfach, zusammen mit einem anderen Flaum. Wenn du die Collector's Edition kaufst, bekommst du sie:



Allmaker Relic Replica mit Spielcode (Digital Premium Edition)



Der große Kreis 11" Globus mit verstecktem Stauraum



Neues Abenteuertagebuch



Jumbo SteelBook Hülle



Bis zu 3 Tage Vorabzugang



Indiana Jones and the Great Circle: Der Orden der Giganten Story-DLC†



Digitales Artbook



Outfit "Tempel des Verderbens"



Wenn Sie sich fragen, warum es "Bis zu 3 Tage Early Access" heißt, liegt das daran, dass Bethesda berücksichtigt, dass Zeitzonen die Zeit um einige Stunden beeinflussen können. Für diejenigen, die alle Extras wollen, aber das Plastikspielzeug vermeiden möchten, gibt es auch eine Premium Edition (und ein Premium-Upgrade für diejenigen, die über den Game Pass spielen) des Spiels, die Folgendes enthält:



Bis zu 3 Tage Vorabzugang



Indiana Jones and the Great Circle: Der Orden der Giganten Story DLC‡



Digitales Artbook



Outfit "Tempel des Verderbens"



Diejenigen unter euch, die ihr Spiel vorbestellen, erhalten auch etwas namens "The Last Crusade Pack" ("mit dem Reiseanzug-Outfit und der Löwenbändiger-Peitsche, wie in The Last Crusade zu sehen"), und dieser Vorbesteller-Bonus ist für alle Game Pass-Abonnenten enthalten.

Schauen Sie sich die Collector's Edition mit dem Globus unten an. Indiana Jones and the Great Circle wird am 9. Dezember für PC und Xbox veröffentlicht und erscheint 2025 für PlayStation 5.