Indiana Jones and the Great Circle: Eine Anleitung zur Lösung des Rätsels der 50 Reliquien im Irak

Wenn du es bis zum Zikkurat deines in Irak geschafft hast, siehst du gleich das Ende von Indiana Jones and the Great Circle, gefolgt von der ersten Abspannszene. Inzwischen weißt du, worum es in der Geschichte geht, und auf dem Weg dorthin hast du ein paar uralte Relikte aufgesammelt (oder alle, wenn wir dich mit Gamereactor's Guides begleitet haben).

An dieser Stelle gibt es nur noch wenige Spoiler: Diese Artefakte sind Jahrtausende alt, älter als alle Zivilisationen im Spiel, anscheinend von den Nephilim geschaffen und mit dem Großen Kreis und den 17 Steinen verbunden, die vom Sturmbannführer Emmerick Voss gesucht wurden.

Wenn Sie alle Relikte in Ägypten haben, wissen Sie auch, dass diese Geräte tatsächlich als Schlüssel fungieren. Sie können in eine Art Reihe von Reihen und Spalten eingefügt werden, die in Paneelen an der Wand angeordnet sind, die wiederum als Schlüssel zum Öffnen großer Steintüren dienen.

Mit all dem im Hinterkopf bist du nun bereit, das ultimative Rätsel der antiken Relikte zu lösen, das du auf der rechten Seite findest, sobald du den Boden der mesopotamischen Ruinen erreichst. Aber bevor du das Puzzle lösen kannst, musst du alle 50 Relikte haben...

So bekommst du die ersten 49 Relikte in Indiana Jones and the Great Circle

Wie oben erwähnt, haben wir in unseren speziellen Guides gesammelt, wie man alle Relikte im Spiel bekommt, und Tipps und Tricks für jeden Bereich hinzugefügt. Wenn du den Irak mit weniger als 49 Relikten erreichst, musst du zuerst die Option Reisen im Menü verwenden, um zu den vorherigen Kapiteln/Orten zurückzukehren und sie alle zu erhalten.

Wo ist das 50. Relikt in der Zikkurat von Ur im Irak?

Das 50. Relikt im Spiel ist etwas Besonderes, denn obwohl du seinen Standort deutlich siehst, lässt es dich nicht beim ersten Versuch greifen. Es wird den Honig auf Ihre Lippen legen, damit Sie später wiederkommen können, um ihn in die Hände zu bekommen.

Warum sagen wir das? Wenn du dir die Karte in der Zikkurat ansiehst, befindet sich das letzte Relikt im Spiel in der oberen rechten Ecke der Karte, am nordöstlichen Ende der Ausgrabung. Das bedeutet, dass du um Arche Noah auf der rechten Seite herumgehst (ja, du hast diesen beeindruckenden Fund inzwischen gesehen) und dich ungesehen in Voss' Zelt schleichen oder dich durchschießt:

Das kleine Problem ist, dass du, sobald du einen Fuß in das Zelt setzt, eine entscheidende Zwischensequenz auslöst, die dich unwiderruflich zum letzten Szenario des Spiels, der anschließenden letzten Schlacht und dem ersten Abspann führt. Und um dich noch mehr zu beunruhigen, wird während der Diskussion zwischen Indy und Voss im Zelt das antike Relikt aus dem 50. Jahrhundert unverhohlen auf dem Tisch ausgestellt, nur um dir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen:

"Du hast die Bundeslade gefunden, ich aber habe die Bundeslade Noah gefunden" - Voss.

Aber keine Sorge. Beende das Spiel, beende Voss, genieße das spektakuläre Ende am Steuer der Arche, in Lake Hammar und sieh dir die erste Abspannszene an, eine Hommage an Spielberg und Co.

Wenn du fertig bist oder den Abspann überspringst, wirst du wieder dort angezeigt, wo wir diesen Leitfaden begonnen haben: nur den Aufzugsschacht der Zikkurat hinunter. Jetzt kannst du zum anderen Ende der Karte gehen (und alle besiegten Nazis werden immer noch unten sein) und bekommst, was dir fehlt: ein Dokument, das die Mineralien in den 16+1-Steinen und dein begehrtes letztes Relikt auflistet. Nimm sie und kehre zur Rätselwand zurück, in der geheimen Kammer östlich des Aufzugs.

Als wir dieses Relikt aufhoben, erhielten wir die Nachricht "Sammlung ist jetzt komplett: Ungewöhnliche Errungenschaft freigeschaltet". Nur 0,68% der Spieler hatten dies getan, aber das lag daran, dass sie die Gamereactor-Guides nicht überprüft hatten...

So löst du das 50-Relikt-Rätsel und schaltest das geheime Ende von Indiana Jones and the Great Circle frei

Mit den 50 uralten Relikten kannst du den großen Puzzle-Schlüssel in Angriff nehmen, für den sie vor Tausenden von Jahren konzipiert wurden. Versuchen Sie nicht, übermütig zu werden, wie Han Solo sagen würde, indem Sie versuchen, es mit weniger als 50 zu lösen, denn soweit wir wissen, ist es einfach unmöglich.

Schauen wir uns zunächst die Regeln dieses Spiels zum Ausfüllen der Lücken an, das wir in Gizeh niedergeschrieben haben:



Sie müssen keinem bestimmten Layout oder einer bestimmten Referenz folgen, also schauen Sie sich nicht um oder konsultieren Sie Ihr Tagebuch. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass alle Löcher in der Platte von einem hervorstehenden Stein besetzt sind.

Das zweite, was Sie wissen müssen, ist, wie diese Ventolin-ähnlichen Geräte funktionieren. Wenn Sie sie nach rechts drehen, füllen sie ihre gesamte Zeile und Spalte aus, aber wenn sie eine Lücke im Raster finden, stoppen sie ihre Aufgabe. Wenn du sie nach links drehst, bilden sie ein Quadrat oder einen Kreis um sie herum, auch wenn eine Lücke entsteht.

Last but not least: Sie können Relikte dort platzieren, wo bereits eine Beule entstanden ist! Indy wird es reinschieben und der Neue an seiner Stelle wird seinen Job machen.



Der Unterschied zwischen diesem großen Puzzle und dem in Gizeh besteht darin, dass es selbst aus vier komplexeren Tafeln besteht. Die goldene Regel, die du wissen musst, ist, wie viele Relikte du pro Panel benötigst, und unserer Erfahrung nach wirst du 11, 12, 13 bzw. 14 Relikte benötigen. Wir hatten geschätzt, dass wir etwa 12 pro Panel verwenden sollten, aber der Schwierigkeitsgrad steigt von links nach rechts und wir finden es unmöglich, ohne ein Relikt aus dem ersten Panel zu retten.

Jetzt können Sie einige Zeit damit verbringen, alle vier Panels mit diesen Tipps zu lösen. Wenn Sie nicht weiterkommen oder verzweifelt sind (wir verstehen, es ist eines der schwierigsten Rätsel in Indiana Jones and the Great Circle ), hier sind unsere Lösungen:

Tafel 1: 11 antike Relikte

Der einfachste der vier. Auf der linken Seite gibt es nur drei Relikte. Unsere Lösung:

Tafel 2: 12 antike Relikte

Die Dinge fangen an, kompliziert zu werden. Beim ersten Versuch kamen 13 Relikte heraus, aber dann haben wir es geschafft, es auf 12 zu reduzieren:

Tafel 3: 13 antike Relikte

Das ist schon schwer genug und wir konnten nicht unter 14-15 kommen. Der Schlüssel liegt sozusagen in den Kreisen. Unsere Lösung:

Tafel 4: 14 antike Relikte

Das komplizierteste von allen, Sie können leicht eine Stunde damit verbringen, es zu lösen. Man muss die Kreise sehr gut berechnen. Unsere Lösung:

Glückwunsch! Wenn du dieses Rätsel gelöst hast, hast du Die Rätsel der Urahnen gelöst, die wohl umfangreichste Quest in ganz Indiana Jones and the Great Circle. Und jetzt geht die Tür auf...

Was bedeutet die zweite Endung von Indiana Jones and the Great Circle ?

Das Lösen des 50-Relikt-Puzzles ist der Weg, um die Bonus-Post-Credits-Szene des Spiels freizuschalten. Es ist eigentlich eine einzige Einstellung, in der man sieht, dass die Arche Noah nach dem finalen Showdown tatsächlich auf einem verschneiten Gipfel gelandet ist, der für die Welt verloren gegangen ist, vielleicht im Himalaya wie das Nazi-Kriegsschiff?

Die Fußabdrücke im verschneiten Boden deuten jedoch auf etwas anderes hin: Haben der Riese Locus die göttliche Explosion und die magische Teleportation überlebt? Es scheint so. Immerhin macht Indy Voss in der Schlussszene klar, dass er nicht von Gott für den Auftrag in der Arche vor der Sintflut auserwählt wurde. Die Nephilim, die die Sintflut überlebten und es anscheinend bis zum heutigen Tag geschafft haben, waren dazu bestimmt, mit den Steinen umzugehen und das Ruder des Schicksals zu übernehmen...

Der verlorene Schatz, aber der von Noah.

