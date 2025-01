Indiana Jones and the Great Circle: Eine Anleitung zum Finden der 15 Gizeh-Relikte

HQ

Das Sammeln antiker Relikte von Henry Walton Jones Jr. in antiken Ruinen imIndiana Jones and the Great Circle neuen Spiel war für jeden Indy-Fan selbstverständlich. Was wir bis zum Erscheinen des gefeierten Titels vor kurzem nicht wussten, war, dass dieses Collect-a-thon-Konzept für eine wiederkehrende Mission in allen Hauptkapiteln sorgen würde. Wie bei den Medizinfläschchen in A Remedy for All oder den Underground-Fightclubs (und sogar bei den Missgeschicken von Savage und Sidney) soll auch das Discovery "Die Rätsel der Alten" im Gizeh-Kapitel fortgesetzt werden, wobei weitere Relikte geborgen werden sollen.

Zuerst teilten wir uns einen Führer zu den 10 Reliquien im Vatikan, aber in den Ruinen Ägyptens gibt es, wenig überraschend bei so vielen Ausgrabungen, Nazi-Beschlagnahmungen und natürlich Wundern wie den Pyramiden oder der Sphinx, insgesamt 15 antike Reliquien.

"Ein merkwürdiges handgeschnitztes Steinobjekt prähistorischen Ursprungs".

Um das Auffinden und die Rückgabe in ein Museum zu einem Stück Aish Baladi zu machen, listen wir in diesem Leitfaden alle Standorte der antiken Relikte von Gizeh auf.

So schließt ihr die Quest "Rätsel der Urahnen" in Gizeh ab

Zunächst empfehlen wir Ihnen, einen Blick in den Leitfaden zu eben dieser Mission im Vatikan zu werfen, denn er dient neben einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Reliquie auch als Einführung in die Missionstypen und beschreibt die Besonderheiten dieser Sammlung.

Die Discovery der Mission "Rätsel der Urahnen" in Gizeh folgt dem gleichen Stil wie die vorherige in der Holy See, d.h. sie platziert Relikte an Orten, die du besuchen musst, entweder durch die Hauptquest (The Idol of Ra ) oder durch eine der Nebenmissionen (Fieldworks, Discoveries und Mysteries ) verstreut um die Nazi-Ausgrabungen von Viktor Gantz und Emmerich Voss. Aufgrund des offeneren Charakters der Karte, ohne Gassen und Innenräume, die sich hauptsächlich auf die Ruinen konzentrieren, sind einige Relikte jedoch ziemlich schwer zu finden oder, mit anderen Worten, leicht zu übersehen.

Bonus: Wo finde ich den Reiseführer zu den Relikten von Gizeh?

Um alle antiken Relikte Ägyptens zu finden, ist es möglich, drei Pfaden zu folgen. Sie können nach Herzenslust erkunden, folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Orten und Erklärungen, was zu tun ist... Oder folgen Sie den Anweisungen auf der Gizeh Relics Guide Map, die Ihnen zeigt, wo sich jedes Relikt auf der Karte befindet und auch in der Höhe. Im Gegensatz zum Vatikan werden Sie sehen, dass es mehrere gibt, die nicht unter der Erde liegen, sondern in Zelten und Gebäuden gelagert sind, und es gibt sogar einen himmelhohen Ort.

Um das Heft zu bekommen, müsst ihr euch dem Zelt oberhalb der Kartenmitte in Richtung Straße und Nazi-Lager nähern, das unbewohnt, aber von drei Hunden bewacht wird. Sehen Sie sich in diesem Leitfaden an, wo sich das antike Relikt 4 befindet, um weitere Informationen zu erhalten.

"Esoterische Forschungszeitschrift, die angibt, wo die verschiedenen Ahnenrelikte von Gizeh zu finden sein könnten".

Vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber es gibt einen Weg, mit den Hunden umzugehen, die anscheinend noch nicht genug von dem haben, was wie die Überreste einer Ziege aussieht. Es geht nicht darum, sie zu erschießen (wie schrecklich!), sondern hier zieht Indiana Jones and the Great Circle ein weiteres Dishonored ab. Was trägt Indy, mit dem man die Bestien zähmen kann? Peitschen Sie sie effektiv aus sicherer Entfernung aus und die drei Deutschen Schäferhunde werden gezähmt, den Schwanz zwischen den Beinen. Sie können das Dokument jetzt abrufen.

Uraltes Relikt 1: Im Heiligtum der Wächter

Du erkundest das Heiligtum der Wächter auf der Suche nach Hinweisen auf das Idol von Ra. Bevor Sie Ihr Ziel mit Gina Lombardi erreichen, schauen Sie sich diese kleine Ecke der Karte im beigefügten Bild an. Es ist ganz einfach, aber es ist so dunkel, dass man es nicht einmal sehen kann, zum Glück hat man das Feuerzeug schon im Dorf Gizeh!

Ancient Relic 2: Unter den Skorpionen

Du hast das Spiegelrätsel bereits gelöst und Gina hat bereits auf dem Thron gesessen, sodass du auch den geliebten Skorpionen begegnet bist und nach einem Ausweg suchst. Sie können die Reliquie leicht unter einigen Fresken finden. Der genaue Standort ist auch auf dem Bild beigefügt.

Ancient Relic 3: Die Geheimnisse der Königinmutter

Ihr habt mit Omar gesprochen und erkundet die Ausgrabung neben seinem Zelt auf der Suche nach dem Secrets of the Queen Mother. Dein Ziel ist es, den Aufzug zum Laufen zu bringen, indem du die Stromversorgung auf die blauen und roten Drähte umschaltest, aber wenn du an der Stelle, an der du auf der Karte im beigefügten Bild markiert bist, nach unten fällst, findest du dein Relikt.

Indy: "Ich muss diese Objekte besser studieren".

Ancient Relic 4: Der Sitz der Ewigkeit

Es gibt ein sehr zeldisches Rätsel in einer leicht zugänglichen Ruine in der Mitte der Karte, wie auf dem Bild markiert. Es ist leicht zu betreten, in der Nähe des Zeltes mit drei Wachhunden.

Sobald du drinnen bist, musst du eine Reihe von ägyptischen Kanopenkrügen sammeln und sie sammeln, um die letzte Kammer des Grabes zu öffnen, wo du einen Sarkophag findest, der von Sockeln und illustrativen Fresken umgeben ist. Jede Canopic-Vase hat eine andere Form und es wird nicht schwierig sein, sie durch Eliminierung zusammenzubringen.

Was du vielleicht verpasst, ist die letzte Vase, aber wenn du bemerkt hast, wo du auf dem Weg hineingefallen bist, wirst du einen stumpfen Hammer in den Trümmern sehen, abgesehen von der ersten Vase. Machen Sie es wie mit der Brille: Werfen Sie sie, als wären es die Olympischen Spiele und steigen Sie dann mit der Peitsche über die Grube, um die geschwächte Wand unten einzureißen.

Wenn du den Sarkophag öffnest, findest du dein antikes Relikt und erhältst für das Lösen des Rätsels der Seat of Eternity 225 Abenteuerpunkte.



HINWEIS: Um Zugang zu einigen Bereichen zu erhalten, ist es empfehlenswert oder sogar erforderlich, ein Kostüm zu tragen, und hier erklären wir Ihnen, wie Sie das Nazi-Wehrmachtskostüm erhalten.



Ancient Relic 5: Unter der großen Sphinx

Vielleicht haben Sie sich das schon viel früher geholt... oder sie zurückgelassen haben. Auf der beigefügten Karte kannst du sehen, dass der Standort ziemlich klar ist, aber der schwierige Teil besteht darin, ihn zu erreichen, vor allem, weil du nichts verdammt noch mal sehen kannst. Nehmen Sie als Referenz den flachen Graben, den Sie überqueren müssen, um nicht von Skorpionen gestochen zu werden, und schauen Sie nach links (siehe Foto). Von dort aus kannst du bis zum Felsvorsprung hinaufklettern, um ein Stück nach rechts weiterzugehen. Klettere hinauf, hol dir das Relikt und wenn du schon dabei bist, öffne das Tor, das dich daran hinderte, das obere Stockwerk zu betreten.

Ancient Relic 6: Die Ziffern des alten Ägypten

Sie können dieses auch jederzeit bekommen. Werfen Sie einen Blick auf das erste Bild, auf dem wir die genaue Stelle auf der Karte und die betreffende Hütte markieren. Normalerweise kannst du diese Hütte von innen plündern, aber du wirst sehen, dass es eine verschlossene Tür gibt. Der Zugang zum Raum ist das Einfachste auf der Welt, da man nur aussteigen und sich durch das Fenster hineinschleichen muss, aber dann wird das Rätsel interessant.

Der Schlüssel dazu liegt in der Feldnotiz "Numerals Basics", in der der Ägyptologie-Professor Hermann Hintze erklärt, wie die alten Ägypter Zahlen mit Hieroglyphen schrieben. Das Lustige daran ist, dass Sie den Code entschlüsseln, indem Sie die Symbole abgleichen, aber falls Sie nicht weiterkommen, ist die Nummer 3262. Leg es in die Kiste und du bekommst das Relikt und 50 Münzen.

Ancient Relic 7: Das höchste im Spiel?

Für dieses Spiel empfehlen wir Ihnen dringend, das Wehrmachtskostüm der Nazis zu tragen, wie oben beschrieben, und auch, dass Sie die legendäre Szene mit Gina, Voss und Gantz bereits hinter sich gebracht haben. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wartet dieses Relikt direkt über Voss' Büro auf euch, aber von diesem Raum aus könnt ihr dort nicht hochkommen. Was Sie tun müssen, ist, das Gebäude zu verlassen, sich der mit Flagge und Hakenkreuz verzierten Fassade zu stellen und die Kisten, das Gerüst und den Kran hochzuklettern. Da es Weihnachtszeit ist, finden Sie die Reliquie im Stroh auf dem Dachboden.

Ancient Relic 8: Oder war es das erste von allen?

Dieser kann dir nicht wirklich entkommen, wenn du die Hauptquest-Mission "Das Heiligtum der Wächter" abschließt und zu Beginn deiner ägyptischen Reise die Sphinx-Stätte erkundest. Tatsächlich könntest du es kurz vor dem ersten in diesem Leitfaden bekommen, so dass du es "Relikt Null" nennen könntest.

Schauen Sie sich den beigefügten Screenshot an, aber denken Sie daran, dass wir uns unter der Erde befinden: Es ist kurz bevor Sie an der Kette ziehen, um die Steinmauer zu öffnen, die zur Ausgangstreppe führt. Du kannst es nicht übersehen, denn sobald du an der Kette ziehst, taucht ein Nazi auf, der auf dich zukommt und du musst ihn schnell loswerden...

Indy: "Wer hat das gemacht?"

Ancient Relic 9: Passwortgeschützt

Eine weitere kannst du auf deinem Weg durch die Hauptquest aufsammeln, insbesondere wenn du dich zum ersten Mal mit Gina in das Nazi-Gelände schleichen und auf Voss' Büro zusteuerst. Wenn nicht, komm später verkleidet zurück. Wir haben euch gesagt, dass ihr das Kostüm dieses Mal nicht in der Waschküche bekommt, aber ihr bekommt das Relikt in einem passwortgeschützten Safe. Im Hauptraum, wo die Nazis auf einer gigantischen Tischplatte ihre Ausgrabungsstrategie entfalten, findet man den Code auf einem Zettel am peripheren Schreibtisch. Es ist 40926.

Ancient Relic 10: Hinter der Sphinx

Noch einer, der ein Kinderspiel ist. Gehe um die Sphinx herum und in die Ausgrabung im hinteren Bereich, die zu einem einfachen unterirdischen Raum führt. Die Reliquie befindet sich zu Füßen einer Statue in einer in die Wand eingelassenen Aussparung.

Antikes Relikt 11: Es sollte in einem Museum stehen

Erinnerst du dich, wie oft wir gesagt haben, dass es sich wiederholende Queststrukturen in den verschiedenen Kapiteln gibt? Wir haben über die uralten Rätsel gesprochen, die in diesem Leitfaden selbst behandelt werden, über die Medizinflaschen, die heimlichen Kämpfe und sogar über Savage und Sidney. Nun, wie die Inschriften des Antonius im Vatikan können auch die Stelenfragmente, die du in Gizeh sammelst, dir ein uraltes Relikt einbringen, wenn du über die unbedingt notwendigen hinausgehst und, wie man in Pokémon sagt, sie alle fängst.

Es wird einen Punkt im Abenteuer geben, an dem du anfängst, die Stelen an einen Zusteller zu liefern, der Schätze für Nawal schmuggelt, mit dem Ziel, sie in ein Museum zu bringen. Genauer gesagt, die in Kairo. Wenn du sie alle in der Kiste gelassen hast, wird er dir ein uraltes Relikt geben.

Antikes Relikt 12: Zu den Fresken, auf der linken Seite

Die vier verbleibenden Relikte befinden sich auf der Karte der antiken Höhlen unter der Pyramide von Khafre, nachdem das alte Sprichwort in der Kammer der Resonanz gelöst wurde.

"Beachtet den Schwur des Herrn

Schützen Sie das Geheimnis des Namens".

Je tiefer Sie in die Tiefen eintauchen, desto mehr werden Sie Fotos von einigen Jahrtausende alten Fresken machen, die in Adamisch geschrieben wurden, lange vor Ägypten. Wenn du dir das Bild auf dem Foto ansiehst, wende dich nach links und mache einen großen Sprung, um das Relikt zu holen. Es sieht so aus, als ob du von einem weiteren Sprung nicht mehr zurückkommen kannst, weil er zu weit und zu hoch ist, aber glaub uns, du kannst es.

Ancient Relic 13: Zwischen den Spiegeln

Das ist einfach, aber Sie könnten von dem faszinierenden neuen Spiegelpuzzle Das dreiäugige Tor abgeschreckt werden. Bevor du deine Nazi-Ärmel hochkrempelst, um es zu vervollständigen, betritt den ersten Raum auf der linken Seite und benutze die Fackel, um das Relikt zu finden.

Ancient Relic 14: Rund um die gefallene Brücke

In ähnlicher Weise möchtest du vielleicht die eingestürzte Brücke am Ende dieses Abschnitts umgehen, indem du den uralten Abgrund überquerst, aber bevor du gehst, musst du nicht nur ein, sondern zwei antike Relikte um sie herum sammeln. Um das erste zu bekommen, nimm das Skelett eines Entdeckers als Referenz (Indy erwähnt, dass er wahrscheinlich ein Glückssucher war) und drehe dich zur Brücke. Auf der rechten Seite siehst du einen kniffligen Peitschensprung und auf der anderen Seite wartet das Relikt auf dich.

Bonus: So löst man das Rätsel des antiken Relikttors in Gizeh

Oder wir hätten es auch betiteln können...

Ancient Relic 15: Wozu dienen uralte Relikte wirklich?

Bis zu diesem Punkt haben sich sowohl Indy als auch du als Spieler gefragt, wofür die antiken Relikte in Indiana Jones and the Great Circle sind. In diesem Moment erfährst du was, aber noch nicht warum. Das heißt, wir wissen bereits, wozu sie dienen, aber sie müssen noch erklären, woher diese alten Instrumente, die Jahrtausende älter sind als die Pyramiden selbst, stammen, wer die Ancients sind und wie sie sich auf die Geschichte und die Great Circle beziehen.

Wenn du hinunterlässt und die Ruinen am Fuße der eingestürzten Brücke erkundest, bevor du sie überquerst, siehst du zwei Türen mit jahrtausendealten Symbolen, genau wie die, die du überall auf der alten Karte der Höhlen gesehen hast. Vor der Haustür nimmt sich dieses Spiel eine Notiz von der brillanten The Witness und stellt Sie vor ein anderes Rätsel, ohne Ihnen zu viele Hinweise zu geben. Weder wird Indy das Gameplay kommentieren, noch wird dir die Kamera irgendwelche Hinweise geben, noch wird dein Tagebuch den Schlüssel in der Hand halten.

Gehen wir es Schritt für Schritt vor:



Das Puzzle ist viel, viel einfacher, als es aussieht, und das Wichtigste ist, dass du es nicht verkomplizierst. Zum Beispiel dachten wir, dass die Symbole auf der Tür tatsächlich der Hinweis sind und dass wir das gleiche Layout mit Löchern und Zylindern auf der Platte widerspiegeln müssen. Das erste, was Sie wissen sollten, ist, dass dies nicht der Fall ist, da es unmöglich wäre. Alles, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass alle Löcher in der Platte von einem hervorstehenden Stein besetzt sind.

Nun, das macht es viel einfacher! Das haben wir Ihnen natürlich auch gesagt. Das zweite, was Sie wissen müssen, ist, wie diese Ventolin-ähnlichen Vorrichtungen funktionieren. Wenn Sie sie nach rechts drehen, füllen sie ihre gesamte Reihe und Spalte aus, aber wenn sie eine Lücke im Raster finden, bleiben sie stehen. Dreht man sie nach links, machen sie ein Quadrat um sich herum, auch wenn sie die Lücken umgehen.

Last but not least: Sie können Relikte dort platzieren, wo bereits eine Beule entstanden ist! Indy wird es reinschieben und der Neue an seiner Stelle wird seinen Job machen.



Mit diesen drei Tipps machen Sie es gleich beim ersten Mal richtig. Und wenn du deine Hausaufgaben bei uns gemacht hast, hast du bereits 10 Reliquien aus dem Vatikan und 14 aus Gizeh. Wir werden es euch nicht verderben, aber denkt daran, dass ihr sie vielleicht alle sammeln müsst, um eine definitive Herausforderung dieser Art zu erleben...

Auf jeden Fall, wenn du nicht weißt, wie du sie platzieren sollst, schau dir das Bild an, um zu sehen, wie wir es gelöst haben, die Tür zu öffnen, das antike Relikt 15/15 aus Ägypten zu holen und somit die Riddles of the Ancients Quest abzuschließen.

Du hast 25 uralte Relikte und willst noch mehr? Keine Sorge, kommen Sie für Gamereactor zurück, wenn Sie die Kapitel Himalaya und Shanghai abgeschlossen haben, denn wir haben auch den Leitfaden zum Finden aller 24 Relikte in Sukhothai und schließlich den Leitfaden zum Lösen des 50-Relikt-Rätsels.