Indiana Jones and the Great Circle: Der Orden der Riesen kommt am 4. September

Es wäre kein Xbox Games Showcase, ohne einen Blick auf MachineGames zu werfen und zu erfahren, was sie vorhaben. Nach der Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle im Dezember 2024 erhalten wir weniger als ein Jahr später unseren ersten DLC für das Spiel.

Indiana Jones and the Great Circle: Mit The Order of Giants begibt sich Indy auf ein neues Abenteuer. Wir bekommen nur einen kurzen Einblick in einige der DLCs, aber es sieht genauso filmisch aus wie das Basisspiel, mit einem Vorgeschmack auf eine Reihe von Tempelritter-Statuen am Ende.

Indiana Jones and the Great Circle: Der Orden der Giganten lässt uns nicht lange auf seine Veröffentlichung warten und erscheint am 4. September. Schauen Sie sich den Trailer unten an: