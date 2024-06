Indiana Jones and the Great Circle basiert hauptsächlich auf den früheren Filmen

HQ

Eines der vielen Spiele, die wir letzten Sonntag beim Xbox Games Showcase zu sehen bekamen, war Indiana Jones and the Great Circle, das wirklich vielversprechend aussieht und mehr echte Action mit dem beliebten Archäologieprofessor zu bieten scheint, als es der letztjährige Film Indiana Jones and the Dial of Destiny geschafft hat.

Viele haben festgestellt, dass der Ton des Spiels eher an die ersten drei Filme der Serie zu erinnern scheint, und anscheinend ist es genau das, was der schwedische Entwickler MachineGames anstrebte. In einem offiziellen Xbox-Podcast-Interview (via Xbox Wire) sagt der ausführende Produzent Jerk Gustafsson, dass die Hauptinspirationsquellen die Filme eins und drei sind:

"Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, uns die Filme noch einmal anzusehen - vor allem die beiden Filme, die dem Spiel am nächsten kommen, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes und der letzte Kreuzzug."

Gustafsson erklärt auch, warum Troy Baker (bekannt unter anderem aus Bioshock Infinite, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und The Last of Us) die Ehre zuteil wurde, Indiana Jones seine Stimme zu leihen, und verrät, dass er tatsächlich dazu beigetragen hat, die Figur authentischer zu machen:

"Er ist einfach ein großartiger Schauspieler. Er hat sich auch so viel Mühe in die Rolle gesteckt - man merkt, dass er einfach ein riesiger, riesiger Fan von Indiana Jones ist [...] Wir waren kürzlich in einer [Voiceover]-Session mit ihm, und er improvisierte Texte. Weißt du, 'Würde Indy es nicht ein bisschen mehr so sagen?' Oder er kommentiert Zeilen, die wir geschrieben haben und von denen wir dachten, dass sie subtile Easter Eggs nur für die eingefleischten Indy-Fans sind, und er wird es sofort aufgreifen."

Indiana Jones and the Great Circle wird später in diesem Jahr für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht - und ist ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten.