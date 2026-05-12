Indiana Jones and the Great Circle auf der Nintendo Switch 2

HQ

Lassen Sie mich von Anfang an klarstellen: Dies wird keine Rezension sein, die sich darauf konzentriert, wie wunderbar Indiana Jones and the Great Circle als Videospiel ist. Was MachineGames uns zuerst auf der Xbox Series, dann auf der PlayStation 5 und schließlich auf der Nintendo Switch 2 präsentiert hat, ist eines der besten Einzelspieler-Adventures, die wir in den letzten Jahren genießen konnten. Ihre scheinbar riskante Entscheidung, uns ein First-Person-Action-Puzzle-Spiel zu bieten, in dem es kaum Schießereien, aber reichlich Schläge und Peitschen gibt, gemischt mit atemberaubenden Open-World-Bereichen, voller Ecken zum Erkunden und cineastischen Flairs. Kurz gesagt, wir sind nicht hier, um dem Inhalt selbst erneut Tribut zu zollen (nun ja, vielleicht ein wenig), sondern um zu entscheiden, ob diese Nintendo Switch 2-Version es wert ist, den Hut aufzusetzen und die Peitsche zu führen.

Indiana Jones and the Great Circle ist ein Juwel, eine wahre Meisterklasse im Design, die seinen Ansatz hervorragend nutzt, um die Geschichte zu erzählen, die er erzählen will, ohne jemals das Gleichgewicht zwischen einem erzählenden Abenteuer aus einer weltberühmten Reihe, einem Actionspiel oder einem Spiel mit recht aufwendigen Rätseln zu stören. Magnus hat es wirklich genossen, als das Spiel für die Xbox Series erschien, und ich habe es ein paar Monate später (für Gamereactor Spain) getan, indem ich die PlayStation-5-Version von Anfang bis Ende gespielt habe. Dazwischen ging David noch einen Schritt weiter und erzählte uns auch , wie sehr ihm das Order of the Giants-DLC gefiel. Wir haben mehr als genug von allem behandelt, was es über den Inhalt, die Vertikalität und die Vielzahl von Details zu sagen gibt, um die Erkundung des Vatikans, Ägyptens und Suchochats zu genießen.

Auf der Nintendo Switch 2 ist jedoch das Erste, was man bedenken sollte, dass wir nicht mit der gleichen technischen Qualität rechnen können wie in früheren Versionen. Die Nintendo-Konsole ist mit all ihren vielen Vorzügen einen Schritt hinter der aktuellen Generation von Microsoft- und Sony-Konsolen, und wo diejenigen, die 60 fps erreichen und halten konnten, mussIndiana Jones and the Great Circle sich auf der Nintendo Switch 2 mit stabilen (wenn auch 30 fps) zufriedengeben. Auch bietet er nicht die gleiche grafische Auflösung, da er im Docked-Modus auf 1080p beschränkt ist, während der Bildschirm im Handheld-Modus eine Auflösung von 720p bietet. Im Spiel fällt dieser Kompromiss am deutlichsten in der Definition der Gesichtsmodelle und einem Gefühl von Bewegungsunschärfe auf, das ausgeprägter ist, als ich es mir lieb hätte, angesichts dessen, was ich bisher genossen habe.

Werbung:

Allerdings wirken die Beleuchtung und die Definition von Umgebungen und Umgebungen gut umgesetzt. Das Zusammenspiel von Licht und Schatten mit Laternen und Fackeln, wie etwa während des nächtlichen Ausflugs durch Castel Sant'Angelo oder die vatikanischen Katakomben, fängt effektiv das Knistern der Flammen oder die Reflexionen auf Pfützen oder Metalloberflächen ein. Die reduzierte Macht bedeutet zum Beispiel, dass es weniger NPCs gibt, wie Wartungspersonal und Geistliche, die im Vatikan herumlaufen, was das Gebiet ist, das ich für diese technische Überprüfung am meisten erkundet habe.

Das Gute daran, Indy auf der Nintendo Switch 2 zu spielen, ist, dass das Gyroskop, egal wohin man zeigt, präzise reagiert. Ja, natürlich kann man die Sticks einfach nutzen, um die Suche zu fokussieren, wie bei jedem anderen FPS, aber hier, wo sorgfältige Beobachtung und das Folgen subtiler Hinweise nötig sind, um Rätsel zu lösen, fühlte sich die Nutzung des Gyroskops zum Erkunden natürlicher an. Andererseits, und da wir gerade auf Besonderheiten sprechen, muss ich sagen, dass mir nicht ganz klar ist, ob der Mausmodus ein Verkaufsargument für das Ausprobieren dieser Version sein wird. Ich versuchte mit aller Kraft, mich selbst zum Einsatz zu zwingen, aber die Antwort war nicht so präzise, wie ich es mir gewünscht hätte, und auch nicht präzise genug in Momenten wie beim Zielen mitten im Kampf. Man kann die Empfindlichkeit im Menü anpassen, aber ich konnte keine Einstellung finden, die Bewegungsunschärfe mit Mauspräzision ausbalanciert.

Werbung:

Indiana Jones and the Great Circle ist ein großartiges Spiel, wie ich zu Beginn sagte, und es auf der Nintendo Switch 2 zu spielen, bleibt trotz seiner Einschränkungen eine sehr empfehlenswerte Erfahrung. Es ist auch ein weiterer Beweis dafür, dass Bethesda immer besser darin wird, das genaue Gleichgewicht zu feinjustieren, damit seine Titel auf der Plattform gut abschneiden – nach dem mittelmäßigen Skyrim und dem mehr als zufriedenstellenden Fallout 4. Wenn du auch ein Fan von physischen Formaten und der Bewahrung von Videospielen bist, wirst du erfreut sein zu hören, dass die Cartridge die Vollversion des Grundspiels und den Order of the Giants-DLC (mit lokalisierter Sprachausgabe) enthält, was sicherlich einige davon überzeugen wird, es sich zulegen.

Wenn Sie keine Xbox Series X oder PlayStation 5 besitzen oder einfach nur Indy diesen Sommer mit in den Urlaub nehmen möchten, bietet The Great Circle auf der Nintendo Switch 2 weiterhin ein reines Indiana-Jones-Erlebnis, bei dem die Erfolge bei der Anpassung an ein weniger leistungsfähiges System die Einschränkungen überwiegen. Mit ein paar Launch-Anpassungen, um diese plattformspezifischen Features zu verbessern, hat MachineGames immer noch viele Schätze für die Spieler mit dem Spiel zu bieten.