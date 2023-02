Indiana Jones and the Dial of Destiny Trailer stellt Mads Mikkelsen vor

HQ

Eine Sache, von der wir überraschend wenig in Indiana Jones und dem ersten Trailer von Dial of Destiny gesehen haben, war Mads Mikkelsens Bösewicht. Nun, wir haben ein kleines bisschen mehr von ihm beim Super Bowl gesehen.

Das liegt daran, dass Disney und Lucasfilm beim großen Spiel auftauchen, um uns daran zu erinnern, dass Indiana Jones und das Dial of Destiny am 30. Juni ankommen werden, indem sie uns einen ziemlich kurzen Trailer geben. Obwohl es kurz ist, gibt es viele Dinge, in die sich die Fans mit einem weiteren Blick auf den jungen Harrison Ford hineinstecken können, was seine Einführung in den Hauptantagonisten und offensichtlich ein Streit mit Phoebe Waller-Bridges Helena zu sein scheint.