Indiana Jones and the Dial of Destiny soll an den Kinokassen Verluste von über 130 Millionen US-Dollar gemacht haben

Wir spekulieren schon seit einiger Zeit, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny an den weltweiten Kinokassen ein kleiner Misserfolg war. Aufgrund der Tatsache, dass der Film ein Monsterbudget von fast 400 Millionen US-Dollar hatte, musste der Film wahrscheinlich fast 1 Milliarde US-Dollar einspielen, um allein in Bezug auf den Ticketverkauf an den Kinokassen wirklich als erfolgreich zu gelten, aber er kam nicht einmal annähernd daran. Tatsächlich beendete der Film seinen Kinorausch mit rund 384 Millionen US-Dollar, was sogar weniger als sein Produktionsbudget von 387 Millionen US-Dollar war.

Es stellte sich heraus, dass der Break-Even-Punkt für den Film viel weniger hoch war als die seltene Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar, an die wir uns vor der Pandemie so gewöhnt hatten. Die Filmwirtschaftsexpertin bei Forbes, Caroline Reid, enthüllte in einem neuen Bericht, dass Disney "nur" Verluste von rund 134 Millionen US-Dollar aus dem Film verbuchte, aber dies auch nach Berücksichtigung verschiedener Steuerabschreibungen und -erstattungen, die die Gesamtausgaben des Budgets von 387 Millionen US-Dollar auf 326 Millionen US-Dollar senkten.

Dies scheint also darauf hinzudeuten, dass Disney den Film brauchte, um rund 500 Millionen Dollar zu generieren, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Aber für einen Film, dessen Produktion über 300 Millionen Dollar gekostet hat, war es sicherlich nicht das Ziel, die Gewinnschwelle zu erreichen, so dass wir davon ausgehen können, dass die tatsächlich gewünschten Ticketverkaufszahlen deutlich höher gewesen wären. So oder so, es ist schwer, diesen Film finanziell gesehen als Erfolg zu sehen, auch wenn er inzwischen auf Disney+ erschienen ist und zweifellos einige neue Abonnenten gewonnen hat, um den Schlag weiter abzufedern.