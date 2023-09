Indiana Jones and the Dial of Destiny ist der meistgestreamte Film der Woche

HQ

Indiana Jones und sein neuestes Abenteuer kamen im Kino wirklich nicht gut an. Tatsächlich floppte The Dial of Destiny schlecht und konnte nicht einmal halb so viel Geld einspielen wie der vierte Film, The Kingdom of the Crystal Skull.

Beim Streaming scheint Disney jedoch etwas an Schwung gewonnen zu haben und The Dial of Destiny ist in der Woche seit seiner Veröffentlichung schnell an die Spitze der Liste der meistgestreamten Filme gestürmt. Dies basiert auf Statistiken von SF Anytime, Viaplay, Google Play und einer Reihe anderer Plattformen.

Andere populäre Filme sind (wenig überraschend) immer noch The Super Mario Bros. Movie, der sich an eine scheinbar nicht enden wollende Erfolgswelle klammert und weiterhin reitet. Aber auch der vierte John-Wick-Film sowie Spider-Man: Across the Spider-Verse schneiden weiterhin gut ab.

Welche Filme hast du in der letzten Woche gestreamt?