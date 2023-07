Indiana Jones and the Dial of Destiny ist an der Abendkasse kostendeckend

HQ

Nach fast drei Wochen in den Kinos hat Indiana Jones and the Dial of Destiny an den weltweiten Kinokassen endlich die Gewinnschwelle erreicht. Der Film hat laut Box Office Mojo nun die 300-Millionen-Dollar-Marke überschritten und das gemeldete Produktionsbudget von 295 Millionen US-Dollar in den Schatten gestellt.

Der Haken an der Sache ist, dass das Ausmaß des Marketingbudgets für den Film nicht erwähnt wurde, was bedeutet, dass unklar ist, wie viel Geld Indy 5 in den Kinos und bei Streamern einstreichen muss, um den vollen Preis seiner unglaublich teuren Veröffentlichung wieder hereinzuholen.

Wenn Sie noch nicht im Kino waren, um Indys neuesten und letzten Ausflug zu sehen, können Sie hier unsere Rezension des Films lesen.