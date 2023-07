Indiana Jones and the Dial of Destiny hat ein besorgniserregendes Eröffnungswochenende

HQ

Indiana Jones and the Dial of Destiny hat eine große Herausforderung vor sich, wenn es beabsichtigt, sein massives gemeldetes Produktionsbudget wieder hereinzuholen. Nach dem Eröffnungswochenende wissen wir nun, wie viel Geld der Film auf der ganzen Welt eingespielt hat.

Wie Variety berichtet, hat Indy 5 weltweit 152 Millionen US-Dollar eingespielt, womit der Film eines der stärkeren Eröffnungswochenenden des Jahres 2023 hat. Das Problem ist, dass der Film ein gemeldetes Produktionsbudget von 295 Millionen US-Dollar hat, hinzu kommen Marketinggebühren, und wenn man bedenkt, dass viele Filme in diesem Zeitalter des Kinos Schwierigkeiten haben, nach ihren Eröffnungswochenenden weiterhin Geld zu verdienen, muss man sich fragen, ob der Film die Beine haben wird, das zurückzugewinnen, was es gekostet hat, ihn überhaupt zu erstellen.

Was die Aufteilung der Verkäufe von Indy 5 betrifft, so stammten 54 % aus dem Inlandsmarkt (82 Millionen US-Dollar), während der Rest der Welt 46 % (70 Millionen US-Dollar) ausmachte.

Wenn Sie Indiana Jones and the Dial of Destiny noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich hier unsere Rezension des Films ansehen.