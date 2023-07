Indiana Jones and the Dial of Destiny droht einer der größten Flops in der Geschichte von Disney zu werden

HQ

Wie viele von Ihnen erinnern sich an John Carter, einen der größten Misserfolge der Filmgeschichte und etwas, das Disney gerne vergessen würde. Leider sieht es jetzt so aus, als würde sich die Geschichte wiederholen, da Indiana Jones and the Dial of Destiny auf dem besten Weg ist, zu einer finanziellen Katastrophe ähnlichen Ausmaßes zu werden, wenn etwas schief geht.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das neueste (und letzte) Abenteuer des Doktors weltweit etwas mehr als 300 Millionen US-Dollar in den Kinos eingespielt, und laut einem Bericht von SlashFilm muss der Film mehr als das Doppelte dieser Zahl erreichen - 600 Millionen US-Dollar -, um sein Budget zu decken. Etwas, das selbst der vierte Film, Kingdom of the Crystal Skull, nicht geschafft hat.

Es wird nun spekuliert, ob Dial of Destiny beim Ticketverkauf viel mehr einbringen wird, und wenn wir auch die Tatsache mit einbeziehen, dass die Kinos etwa die Hälfte des Gewinns behalten... Nun, es sieht ziemlich düster aus für Indiana Jones, ein potenzielles finanzielles Fiasko ganz im Sinne von John Carter.

Hast du Indiana Jones and the Dial of Destiny gesehen und was denkst du über den Film?