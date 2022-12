Indiana Jones and the Dial of Destiny deckt ein fehlendes Zeichen ab

HQ

Indiana Jones und das Dial of Destiny Regisseur James Mangold hat enthüllt, dass wir im neuesten Film herausfinden werden, was mit Indys Sohn Mutt Williams passiert ist. Mangold diskutierte auch, was das titelgebende Zifferblatt des Schicksals sein wird.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte Mangold, der Spielbergs Regierolle in Indiana Jones 5 übernimmt, dass das Publikum darauf aufmerksam gemacht wird, was mit Indys Sohn passiert ist. Mutt Williams erschien nur 2008 in The Kingdom of the Crystal Skull und wurde seitdem nicht mehr gesehen, aber er wird dieses Mal überhaupt nicht auftauchen.

Stattdessen wird Indy von seiner Patentochter Helena begleitet, die von Phoebe Waller-Bridge gespielt wird. Sie werden sich auf die Suche nach dem Zifferblatt des Schicksals machen, das Mangold nicht im Detail enthüllt, um "den Film nicht zu verraten", aber er verweist darauf, dass es sich um eine Art magisches Relikt handelt.

"Gibt es ein Relikt in diesem Film, das eine Art Macht besitzt oder besitzen könnte? Und basiert es auf Geschichte und wissenschaftlichen Spekulationen? Jawohl."

Alles wird enthüllt, wenn Indiana Jones and the Dial of Destiny am 30. Juni 2023 erscheint.