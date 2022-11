Indiana Jones 5 handelt vom Kampf gegen NASA-Weltraumnazis im Jahr 1969

HQ

Die erste Rakete, die jemals in den Weltraum geschickt wurde, wurde 1944 gebaut, als die Nazis eine V-2-Rakete 176 Kilometer weit schickten. Dies gilt als Weltraum, und als der Zweite Weltkrieg schließlich endete, wollten sowohl die Kommunisten als auch der Westen die fähigen deutschen Wissenschaftler holen.

Und dies erweist sich als Grundlage für das kommende Indiana Jones 5. Co-Drehbuchautor Jez Butterworth erklärt die Zusammenfassung der Handlung der Geschichte, die 1969 spielt - dem Jahr, in dem Menschen zum ersten Mal auf dem Mond landeten. Er sagt:

"Die einfache Tatsache ist, dass das Mondlandeprogramm von einem Haufen Ex-Nazis geleitet wurde. Wie "ex" sie sind, ist die Frage. Und es rümpft Indy die Nase...

Es ist nicht nur so, dass sich das Modell dessen, was ein Held ist, völlig verändert hat. Es ist nicht nur so, dass sie nach etwas suchen, wo nichts da oben ist - es ist wie Reno ohne das Glücksspiel oder was auch immer seine Linie ist. Aber die Leute, die dahinter stehen, sind, wissen Sie, seine geschworenen Feinde."

Auch Regisseur James Mangold hatte im Interview ein paar Gedanken zu teilen und erklärte, dass er daraus einen Film über einen alternden Protagonisten machen wollte:

"Es wurde wirklich wichtig für mich, herauszufinden, wie ich daraus einen Film über einen Helden bei Sonnenuntergang machen kann. Die Probleme, die ich über Indys Alter angesprochen habe, waren keine Dinge, von denen ich dachte, dass sie in dem Material, das zu dieser Zeit entwickelt wurde, angesprochen wurden. Es gab "alte" Witze, aber im Material selbst ging es nicht darum. Für mich, was auch immer Ihre größte Verantwortung ist, sollten Sie direkt darauf zufliegen. Wenn du versuchst, so zu tun, als wäre es nicht da, bekommst du am Ende Schleudern und Pfeile den ganzen Weg."

Indiana Jones 5 hat noch keinen offiziellen Titel, feiert aber im Juni 2023 Premiere.