Indiana Jones 5 bekommt Trailer und offiziellen Namen

Der gestrige Abend war ein riesiger Abend für Filmtrailer. Nicht nur der Trailer zu Transformers: Rise of the Beasts debütierte, sondern auch der Guardians of the Galaxy Volume 3-Trailer und ein neuer für Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aber das war noch nicht alles, denn nach vielen aktuellen Interviews und Geschichten über den kommenden Indiana Jones-Film debütierten Disney und Lucasfilm auch den offiziellen Trailer für den Streifen und gaben seinen vollständigen Titel bekannt.

Der Film wird Indiana Jones and the Dial of Destiny heißen und Harrison Fords ikonischen Archäologen-Abenteurer gegen Nazis antreten, während er ein scheinbar übernatürliches Relikt jagt.

Der Film wird nächsten Sommer, am 30. Juni, in die Kinos kommen, was bedeutet, dass es noch eine ziemlich lange Zeit gibt, bis wir ihn zu sehen bekommen, aber unabhängig davon können Sie den Trailer unten für einen Teaser sehen, was auf Lager sein wird, wenn er debütiert.