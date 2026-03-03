Indian Wells zieht Carlos Alcaraz an: Mögliche Rivalen um die Weltranglistenerste sind Ruud, Djokovic

HQ

Die Auslosung der Indian Wells 2026 erfolgte am Montagabend und enthüllte die ersten Rivalen von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die auf gegenüberliegenden Seiten des Brackets aufgeteilt wurden, was bedeutet, dass sie nur in einem möglichen Finale antreten würden. Alcaraz wurde jedoch in dieselbe Mannschaft wie Novak Djokovic gesetzt, sodass sie sich im Halbfinale treffen könnten. Sinner könnte im Halbfinale auf Alexander Zverev treffen.

Carlos Alcaraz, als Nummer 1 gesetzt, wird die erste Runde vermeiden, die zwischen Grigor Dimitrov und Terence Atmane ausgetragen wird. Alcaraz traf zuvor sechsmal auf den 34-jährigen Bulgaren Dimitrov, den ehemaligen Weltranglistendritten, und Dimitrov gewann zwei dieser Kämpfe, zuletzt das Viertelfinale der Masters 1000 Miami 2024.

Alcaraz hat noch nie gegen den 24-jährigen Franzosen Térence Atmane gespielt, einen der aufstrebenden Talente, der im letzten Jahr das Halbfinale von Cincinnati erreichte, und ist mit Platz 52 der Welt auf einem Karrierehöchstwert. "Wir haben letzte Woche mit Grigor gespielt, also spielen wir wieder. Das ist sehr lustig. Der Gewinner eines von uns wird gegen Carlitos spielen können", sagte Atmane, der sein letztes Spiel gegen Dimitrov in der Runde der letzten 32 in Acapulco gewann.

Wenn Alcaraz Dimitrov oder Atmane in der zweiten Runde besiegt, sind potenzielle zukünftige Rivalen Arthur Rinderknech und Botic Van de Zandschulp in der dritten Runde, Casper Ruud oder Valentin Vacherot in der vierten Runde sowie Alex de Miñaur oder Alexander Bublik im Viertelfinale.

Der wahrscheinlichste Kandidat für Alcaraz im Halbfinale ist Novak Djokovic, der sein erstes Turnier seit der Niederlage des Australian Open-Finales gegen den Spanier bestreiten wird. Weitere potenzielle Rivalen im Halbfinale sind der Vorjahressieger Jack Draper, der heimische Favorit Taylor Fritz oder der aktuelle Dubai-Champion Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz gewann Indian Wells 2023 und 2024, verlor jedoch 2026 im Halbfinale gegen Jack Draper. Er ist 2026 weiterhin ungeschlagen, nachdem er sowohl bei den Australian Open als auch bei den Qatar Open gewonnen hat. Wird er weiterhin im Indian Wells dominieren?