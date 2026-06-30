Incoming Xbox-Entlassungen gelten als "größtes einzelnes Entlassungsereignis in der Gaming-Geschichte"

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Seit der Bericht bekannt wurde, dass die Xbox eine blutige Umstrukturierung durchlaufen würde, bei der unzählige Entlassungen stattfinden und mehrere große Studios geschlossen oder verkauft würden, warten wir auf klarere und genauere Informationen in dieser Hinsicht.

Während das neueste Update von Jason Schreier ausdrückt, dass die großen Xbox-Entlassungen tatsächlich erst nach dem Geschäftsjahrsende stattfinden werden – was zum Vergleich: Heute ist der letzte Tag des Haushaltsjahres für das riesige Technologieunternehmen, also bereiten Sie sich bald auf etwas Großes vor – scheint die Auswirkungen bereits die Entlassungen bei Xboxs Haupt-PR-Agentur zu beeinflussen. Montage, bis zu einem gewissen Grad, da das Unternehmen mit der Umstrukturierung begonnen hat, aber angeblich "nicht mit Xbox-Verträgen zu tun".

Aufbauend darauf hat George Broussard (bekannt als Mitbegründer der ursprünglichen 3D Realms und die Entwicklung von Duke Nukem) in einem Beitrag in den sozialen Medien behauptet, die Liste der Xbox-Studios gesehen zu haben, die von den geplanten Entlassungen betroffen sein werden, und bezeichnet das Event als das "größte einzelne Entlassungsereignis in der Geschichte der Spiele".

Er fährt weiter und fügt hinzu: "Xbox wird noch sehr lange äußerst unbeliebt sein, und die Verwüstung wird widerhallen wie der Meteorit, der die Dinosaurier ausgeschaltet hat.

"Obendrein wird es auch Entlassungen in den Studios geben, die noch bestehen."

Das kommt auch, während ein neuer Bericht von GamesBeat sogar erwähnt, dass Undead Labs trotz der Präsentation von State of Decay 3 Anfang dieses Monats ebenfalls auf dem Auktionsblock steht. Das stimmt mit dem vorherigen Bericht überein, dass der Senua-Hersteller Ninja Theory immer Gefahr läuft, geschlossen oder verkauft zu werden, obwohl ein neues Spiel vorgestellt wird, in der Hoffnung, dass die Enthüllung den Preis des Entwicklers in die Höhe treibt und dazu führt, dass jemand sie aufkauft.

So oder so ist eines klar: Bald wird es eine große Ankündigung geben, die unsere Sicht auf Xbox für immer verändern wird.