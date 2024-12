Incolatus: Hör nicht auf, Girlypop! Sieht aus wie eines der einzigartigsten und herausforderndsten FPS-Spiele aller Zeiten

Wenn Sie den Day of the Devs: The Game Awards Edition Showcase gesehen haben, versuchen Sie wahrscheinlich immer noch, die Enthüllung zu verdauen und zu begreifen, die Incolatus: Don't Stop, Girlypop!

Dies ist ein Y2K-Girly-Pop-Ego-Shooter im Arena-Stil, bei dem es darum geht, einen guten Rhythmus beizubehalten, indem man die wellenartige Bewegungstechnik verwendet, um sich flüssig durch das Level zu bewegen, Gefahren zu vermeiden und gleichzeitig Schüsse abzureißen, um Schaden zu verursachen, Bedrohungen zu eliminieren und erlittene Treffer zu heilen.

So wie es aussieht, hat das Spiel derzeit kein Veröffentlichungsdatum, aber uns wurde gesagt, dass eine Demo sehr bald kommt und dass sie, wenn sie veröffentlicht wird, auf dem PC zu erleben sein wird. Bis es soweit ist, könnt ihr euch unten den Trailer zu Incolatus: Don't Stop, Girlypop! sowie eine Reihe von Screenshots ansehen.