Inazuma Eleven: Victory Road verschoben auf November

HQ

Die Idee war, dass wir in ziemlich genau einem Monat Inazuma Eleven: Victory Road spielen können, aber jetzt kündigt Level-5 an, dass dies nicht der Fall sein wird. In einer Pressemitteilung wird erklärt, dass der Grund dafür darin besteht, dass "das Inhaltsvolumen unsere ursprünglichen Erwartungen übertrifft und zusätzliche Zeit für Sprachaufzeichnung, mehrsprachige Lokalisierung und andere damit verbundene Prozesse erforderlich ist".

Infolgedessen wurde der Premierentermin nun vom 21. August auf den 13. November verschoben. Wir gehen jedoch nicht mit leeren Händen nach Hause, denn das Studio hat ein neues Gameplay-Video zum Titel veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt.

Inazuma Eleven: Victory Road erscheint für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Es wurde bereits 2016 angekündigt und seitdem mehrmals verschoben und sogar umbenannt.