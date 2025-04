Inazuma Eleven: Victory Road erscheint im August für PC und Konsolen

HQ

Im Rahmen einer kürzlich erfolgten Sendung hat der Entwickler Level5 Inc. gerade das Startdatum für das kommende Fußballsimulations-RPG Inazuma Eleven: Victory Road bekannt gegeben. Das Spiel soll am 21. August auf PC und Konsolen erscheinen, und vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht.

HQ

Uns wurde mitgeteilt, dass das Spiel am 21. August weltweit veröffentlicht wird und dass es auf PC (über Steam ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und Switch 2 erscheinen wird und dass das Spiel einen Story-Modus, einen Chronik-Modus, Online-Multiplayer-, Bearbeitungs- und Anpassungselemente in der Bond Station bieten wird. und eine Reihe von neuen Funktionen in der Serie.

Dazu gehören überarbeitete Match-Systeme, Teambuilding, abwechslungsreichere Live-Kommentare, ein Fotomodus, benutzerdefinierte Torjubel, mehr Power-Ups, verbesserte Geschicklichkeitsfunktionen und Tricks, ein besser steuerbarer Kommandantenmodus, tragbare Ausrüstung, Strategiemeetings und vieles mehr.

Das Spiel wird auch eine Vielzahl von lokalisierten Sprachen unterstützen, darunter Englisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch sowie Crossplay und Cross-Save bei der Premiere.