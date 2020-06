In-App-Käufe und Offline-Multiplayer für bis zu vier Spieler in Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ein neues Crash Bandicoot wurde angekündigt und das ist für Freunde des herumwirbelnden Beutelteufels eine spannende Angelegenheit. Da weder Toys for Bob noch Activision sonderlich viel über den Titel zu sagen haben, schauen sich die Fans nach alternativen Informationsquellen um und haben bereits einige Dinge in Erfahrung gebracht. Aus dem Playstation-Store geht beispielsweise hervor, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time einen "Offline-Multiplayer" für zwei bis vier Spieler haben wird. Wie das aussieht, wissen wir jedoch noch nicht.

Aus dem Microsoft-Store geht etwas hervor, dass wir ebenfalls im Auge behalten sollten, denn der Titel wird "In-App-Käufe" und Mikrotransaktionen enthalten. Es ist nicht bekannt, was sich damit freischalten lassen wird, doch da das Spiel bereits am 2 Oktober erscheint, wird uns der Publisher sicherlich schon bald darüber informieren. Denkbar wären neue Level oder andere Arten erweiternder Inhalte, sowie kosmetische/zeitsparende DLCs - zwei zusätzliche Skins wurden ja bereits als Vorbestellerbonus versprochen.