In zwei Wochen startet Smilegates Dungeon-Crawler-MMO Lost Ark in Europa

Am 11. Februar möchte Smilegate Diablo-Fans in Europa mit ihrem MMORPG Lost Ark für sich begeistern, haben wir letzte Woche in einem neuen Video erfahren. Amazon Games verspricht allen Vorbestellern (die Preise der verfügbaren Pakete reichen von 15 bis 100 Euro) drei Tage früheren Zugang und diverse Vorzüge. Wir wollen euch allerdings darauf hinweisen, dass der Titel prinzipiell kostenlos spielbar ist und ihr eigentlich nichts dafür zahlen müsst. Ob das am Ende auch genauso viel Spaß macht, ist eine Frage, die wir dann in zwei Monaten klären werden.