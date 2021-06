In zwei Wochen hüpft Alex Kidd durch Miracle World DX

Das Jump'n'Run Alex Kidd in Miracle World erschien 1986 auf dem Sega Master System und das Entwicklerstudio Jankenteam wird am 22. Juni ein Remake dieses Spiels veröffentlichen. Alex Kidd, das ehemalige Sega-Maskottchen, rettet in diesem Abenteuer ein Königreich, das von einem fiesen Widerling versteinert wurde. Die Neuauflage soll laut der Pressemitteilung einige Änderungen mitbringen, die reichen vom Kampfgeschehen, über Bewegungsoptionen bis hin zur audiovisuellen Präsentation.

Teilweise soll Jankenteam wohl sogar an einigen Überraschungen gearbeitet haben sollen, die in den Bosskämpfen auf uns warten. Zusätzliche Level wurden ebenfalls bestätigt, die sollen Alex Kidds Abenteuer etwas ausbauen. Wer auf solche Neuerungen keine Lust hat, bekommt die klassische Erfahrung in einem entsprechenden Spielmodus. Wer hingegen ausschließlich die Bosskämpfe meistern will, startet den neuen Boss-Rush-Modus. Alex Kidd in Miracle World DX wird auf PC und allen aktuellen Konsolen erscheinen, zum Preis von 20 Euro.