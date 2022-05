In zwei Wochen gibt es neue Inhalte für Age of Empires III

HQ

Die Age of Empire III: Definitive Edition bekommt am 26. Mai neue Inhalte, denn dann erscheint der Knights of the Mediterranean DLC. Für dürfen die Malteser oder Italiener spielen und es wird neue Modi und Karten geben.

Die neuen Spiel-Modi sind "Tycoon Mode" und "Diplomacy Mode". Im "Tycoon-Modus" gibt es keine militärischen Konflikte und alles dreht sich um Profite. Im "Diplomacy-Modus" können wir dagegen unsere Bündnispartner wechseln, es besteht aber immer auch die Gefahr, dass wir selbst verraten werden.

Knights of the Mediterranean wird 9,99 EUR kosten und ist im PC Game Pass enthalten.