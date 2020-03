In Void Terrarium wächst einem jungen Mädchen ein Pilz aus dem Kopf

Der Publisher NIS America hat gestern mit einem neuen Spiel unser Interesse auf sich gezogen. Der Titel von Nippon Ichi Software trägt den unschönen Namen void tRrLM(); // Void Terrarium und gehört zum Genre der Roguelike-Rollenspiele. Wir übernehmen in diesem Game einen fehlerhaften Wartungsroboter, der in den Überresten der einstigen Welt einen lebenden Menschen findet. Leider ist auch das junge Mädchen in dieser feindlichen Umgebung bereits zum Tode verurteilt, doch der kleine Bot gibt die Hoffnung nicht auf und baut ihr einen Lebensraum, in dem sie überleben kann - ein Aquarium. Wie ihr im melancholischen Trailer sehen könnt hat die Sache allerdings einen Haken: Der jungen Toriko wächst ein gefährlicher Pilz aus dem Kopf, der sie langsam mutieren lässt.

Wir müssen im Schrott dieser Welt nach nützlichen Gegenständen suchen, mit denen wir unser neues Zuhause aufrüsten und Torikos Parasit austreiben. Leider wird das Ödland außerhalb unseres sicheren Aquariums von vielen Feinden bevölkert, weshalb wir rundenbasierte Kämpfe bestreiten müssen. Ein paar interessante Gedanken scheint der Titel zu haben, da müssen wir aber mehr von sehen. Im Sommer soll Void Terrarium auf Nintendo Switch und PS4 erscheinen.