In unserem neuesten Quick Look tauchen wir in die technischen Daten der PS5 Pro ein Ist die Mid-Gen-Konsole ihren Preis wert? Hoffentlich können wir Ihnen mitteilen, ob es das Richtige für Sie ist.

HQ Die Embargos für die PS5 Pro wurden aufgehoben. Wenn Sie herausfinden möchten, ob dieses Upgrade das Richtige für Sie ist, auch zu dem Preis, zu dem es erhältlich ist, sind Sie bei uns genau richtig. Wenn Sie die Spezifikationen und ihre Bedeutung in einem Video erfahren möchten, sehen Sie sich den Quick Look unten an. Die PlayStation 5 Pro ist eine Mid-Gen-Konsole, kein Next-Gen-Upgrade, und obwohl Sie einige signifikante Verbesserungen sehen werden, können sie sich klein anfühlen. Die Konsole bietet mehr Möglichkeiten zur Optimierung von PS5-Spielen, als dass sie das Format revolutioniert. Trotzdem wird es in dieser Weihnachtszeit ein heißes Eisen sein. Wenn Sie tiefergehende Gedanken wünschen, lesen Sie unbedingt unseren Testbericht zur PS5 Pro, nachdem Sie sich den Quick Look angesehen haben HQ