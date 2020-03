In the Valley of Gods bleibt auch nach Verkaufsstart von Alyx auf Eis

Entwickler Campo Santo hat sich mit Firewatch viele Freunde gemacht, die ziemlich aufgeregt waren, als sie die ersten Infos über das neue Spiel der Amerikaner zu Gesicht bekommen haben. Die Produktion von In the Valley of Gods verlief sich jedoch im Sande, da die Entwickler nach und nach auf andere Vorhaben von Valve abgesprungen sind. Ende 2019 wurde das Vorhaben schließlich auch offiziell unterbrochen und Valve verteilte die restlichen Mitglieder auf verschiedene, interne Teams.

Zuletzt hatte Valve explizit Half-Life: Alyx als Grund für die "Entwicklerpause" angegeben, doch da der VR-Shooter Anfang der Woche erschien, wollte PCGamesN noch einmal nachfragen, wie es um das Spiel steht. Laut dem ehemaligen Campo-Santo-Mitarbeiter Chris Remo befinde sich In the Valley of Gods derzeit noch immer "in der Warteschleife" - und daran soll sich vorerst wohl auch nichts ändern. Der Entwickler erklärte noch einmal, dass sich die Interessen des Teams ganz natürlich verändert haben, als sie mit den anderen Projekten bei Valve in Kontakt kamen:

"Es gab nie wirklich einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Entscheidung oder irgendetwas anderes [in der Art]. Die Leute haben hier im Unternehmen an anderen Dingen gearbeitet, ich selbst ein bisschen an [Dota] Underlords [und später] an Half-Life: Alyx. Wir kamen schließlich als Team zu dem Schluss: 'Oh, es sieht so aus, als würden wir alle gerade an anderen Dingen arbeiten. Lasst uns dieses Ding ein wenig auf Eis legen und im Laufe der Zeit herausfinden, was daraus [noch werden kann].' Wirklich, das war es schon."

Wir sollten uns wohl besser damit abfinden, dass In the Valley of Gods bis auf weiteres gestoppt wurde und so schnell wahrscheinlich nicht wieder das Licht der Welt erblickt. Im Original-Trailer bekommt ihr eine Vorstellung vom Spiel.