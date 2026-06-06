In the Drift, ein Abenteuer über die Verbindung mit anderen aus dem All... und sich selbst zu heilen

Manchmal, wenn man sich selbst finden muss, muss man sich von seinem aktuellen Leben zurückziehen. Je weiter weg, desto besser. In the Drift hat diese Reise ins All unternommen. Daniel Fineberg, der Mitbegründer von Sabre, brachte eine Gruppe von Entwicklern zusammen, um diese Idee zum Leben zu erwecken, in der eine Telekommunikationsingenieurin namens Luna für die Wartung des Internets in einem Asteroidencluster namens Gürtel verantwortlich ist, wo sie ihren Truck zwischen treibenden Asteroiden fährt, rostige Funktürme und andere zerfallende Infrastrukturen repariert, um die Menschen in Kontakt zu halten.

Kehren Sie nach jedem Auftrag zu Ihrem Schiff zurück, erkunden Sie den Weltraum und verbinden Sie sich mit dem Rest Ihrer Crew. Lernen Sie eine bunte Figurengruppe kennen und entdecken Sie eine filigran verwobene Geschichte über die Suche nach menschlicher Verbindung in einer Welt, die langsam auseinanderfällt.

Schau dir den Trailer zu In the Drift an. Das Spiel hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es kommt auf Steam, und du kannst es jetzt auf deine Wunschliste setzen, wenn du möchtest.