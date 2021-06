In Somerville flieht ihr mit eurer Familie vor Außerirdischen

Seit Dino Patti, Chris Olsen und Co. Playdead vor vier Jahren verlassen haben, arbeiten sie an einem eigenen Spiel namens Somerville. Auf der heutigen Xbox-Präsentation konnten wir einen ersten Blick auf diesen Titel werfen, der nächstes Jahr erscheinen soll. Das Filmmaterial zeigt eine Familie (Mutter, Vater, Sohn plus Hund), die vor einer außerirdischen Bedrohung fliehen. Die Entwickler geben an, dass der Zusammenhalt dieser Figuren ein wichtiger Bestandteil der Spielerfahrung sein werde. Ansonsten fällt nur auf, dass wir in Somerville offenbar vor allem von rechts nach links laufen - das ist für das Genre unüblich.

Quelle: Microsoft.