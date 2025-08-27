In Sisu: Road to Revenge jagt Stephen Lang den Mann, der sich weigert zu sterben

Nach der Ankunft von John Wick gab es eine Fülle von Ein-Mann-Armee-Actionstreifen, darunter die Nobody -Serie, die kürzlich eine Fortsetzung erhalten hat, und auch der Sisu -Streifen, der später in diesem Jahr mit einer eigenen Fortsetzung erweitert wird.

Dieser Nachfolgefilm ist als Sisu: Road to Revenge bekannt, und im Gegensatz zum Original, in dem der finnische "Mann, der sich weigert zu sterben", gespielt von Jorma Tommila, unzählige Nazis im Finnland des Jahres 1944 tötete, springt diese Fortsetzung ein paar Jahre in die Zukunft, ins Nachkriegsfinnland des Jahres 1946, wo der berühmte Held stattdessen versucht, sich mit einem fiesen Kommandanten der Roten Armee auseinanderzusetzen, der seine Familie getötet hat.

Ja, das Thema und die Gewalt werden ähnlich sein, nur dass sich die Handlung diesmal um den Helden dreht, der versucht, das Haus wieder aufzubauen, in dem seine Familie ermordet wurde, indem er das Gebäude buchstäblich auseinandernimmt und an einem sichereren Ort wieder aufbaut. Der Kommandant der Roten Armee, gespielt von Stephen Lang, scheint jedoch seine Arbeit zu beenden und verfolgt ihn quer durch das Land, was zu allen möglichen chaotischen und epischen Kampfszenen führt.

Er soll am 21. November in den Kinos Premiere feiern, und ihr könnt euch unten den Trailer zu Sisu: Road to Revenge sowie die offizielle Zusammenfassung ansehen.

"Als er in das Haus zurückkehrt, in dem seine Familie während des Krieges brutal ermordet wurde, "zerlegt es der Mann, der sich weigert zu sterben" (Jorma Tommila), verlädt es auf einen Lastwagen und ist entschlossen, es an einem sicheren Ort zu ihren Ehren wieder aufzubauen. Als der Kommandant der Roten Armee, der seine Familie getötet hat (Stephen Lang aus Don't Breathe), zurückkehrt, um den Job zu Ende zu bringen, folgt eine unerbittliche, atemberaubende Verfolgungsjagd quer durchs Land - ein Kampf auf Leben und Tod, voller cleverer, unglaublicher Action-Versatzstücke."