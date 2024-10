In Sands of Hope bringst du Wasser zurück in eine offene Wüstenwelt, indem du sie mit einem Roboter und seinem Hund erkundest

Auf dem IndieDevDay 2024 in Barcelona haben wir 26 Interviews über Projekte unterschiedlicher Größe und Genres gefilmt, aber nur bei einem davon wurde der Ton verfälscht. Also nein, ihr könnt euch unser vollständiges Interview mit Pere Albacar und Frankie Povarchik von den Guateke Studios unten nicht ansehen, aber ihr könnt euch den Trailer für Sands of Hope ansehen und ein bisschen mehr darüber erfahren.

HQ

"Dieses Spiel hat also keine Kämpfe und basiert sehr auf dieser Erfahrung, diese Welt, diese Wüste, kennenzulernen und wie man das Gleichgewicht in sie wiederherstellt", sagte uns Pere auf der IDD, und Sie müssen uns beim Wort nehmen. Und wenn es um Inspirationen geht, fügte er später hinzu, dass "es für alle ist, die Spiele wie The Short Hike und [Top-Down] Zelda lieben", mit dem Gefühl der geradlinigen Erkundung des ersteren und der zusätzlichen mechanischen Komplexität des letzteren.

In diesem nicht-linearen Indie-Film, der in einer kleinen, aber offenen Welt spielt, steuern die Spieler einen neu gestalteten Roboter, der eine Wüstenlandschaft erkundet, um seine verborgenen Geheimnisse in Begleitung eines Hundes aufzudecken. Wie sowohl der Trailer als auch die Screenshots unten zeigen, enthält der Titel 3D-Pixel-Art-Grafiken und eine Reihe niedlicher/einzigartiger Charaktere. Wie die Entwickler auf der Veranstaltung erklärten, besteht das Gameplay darin, magnetische Fähigkeiten zu nutzen, um durch sandiges Gelände zu navigieren und Rätsel zu lösen, um nach und nach eine Verbindung zu dem verlassenen Welpen des Roboters aufzubauen.

Guateke ist derzeit zu einem Viertel in der Entwicklung von Sands of Hope, das zuerst auf Steam erscheinen wird, "dann werden wir sehen, ob wir es auf anderen Plattformen bekommen können".