In Saltsea Chronicles "können Sie zu einer Entscheidung zurückkehren, die Sie getroffen haben, und dann einen etwas anderen Weg einschlagen"

Die Gute Fabrik's Saltsea Chronicles ist eines der interessantesten Grafik-Adventures, die vor dem Jahresende erscheinen werden, und als wir mit der stellvertretenden Story-Leiterin Sharna Jackson im Interview sprachen, nachdem wir das Spiel eine Weile gespielt hatten, ließen wir einfach unsere Erwartungen vor Anker gehen.

Hier ein paar Auszüge aus den verschiedenen Themen, über die wir gesprochen haben:

Saltsea Chronicles: Allgemeiner Überblick

"Ja, und Katzen. Ja, Saltsea Chronicles ist ein Abenteuerspiel, es basiert auf einer überfluteten Welt 500 Jahre nach einer Flut und eine Crew sucht nach ihrem vermissten Kapitän und diese Suche führt sie über viele Inseln des Salzmeer-Archipels. Also ja, es gibt Text, es gibt viele verschiedene Textlängen, es gibt schöne Grafiken im Stil von Kinderbilderbüchern, es gibt einen schönen Soundtrack und es gibt auch ein Kartenspiel namens Spoils, das auf den verschiedenen Inseln unterschiedliche Regeln hat".

Über Saltsea Chronicles' verzweigte Erzählung

"Auf jeder Insel, auf der du auswählst, mit wem du gehen möchtest, kannst du wählen, ob du Charaktere aufnimmst oder sie auf bestimmte Inseln gehen lässt, und wir haben dieses wirklich coole verzweigte Speichersystem. Für das Beispiel, in dem Sie Level vier gespielt haben, aber das ist nur eine Version von Level vier, gibt es drei Level vier in unserem Spiel und Sie können zu einer Wahl zurückkehren, die Sie getroffen haben, und dann einen etwas anderen Weg einschlagen, wenn Sie möchten. Ja, also haben alle Entscheidungen, die du in Saltsea Chronicles triffst, Konsequenzen".

Ähnlichkeiten und mögliche Anspielungen auf Mutazione

"Es gibt eine Ähnlichkeit im Grafikstil und unsere Kreativdirektorin Hannah liebt es, Motorräder im Spiel zu verstecken. So finden Sie vielleicht das eine oder andere Fahrrad als kleinen Rückruf an Mutazione. Aber in Mutazione war es wie eine Seifenoper, eine spielbare Seifenoper. Aber Hannah [Nicklin] und Mitbegründer Doug Wilson haben darüber nachgedacht, okay, wie wäre es, wenn du mehr als einen Charakter in einer Ensemblebesetzung spielen könntest? Und das ist es, was Salt Sea Chronicles ist."

Über Story-Themen, Vielfalt und Ton

"Der Ton ist warm, er ist offen, er ist freundlich, aber er ist nicht weich. Es gibt einige echte Gespräche über Gerechtigkeit und darüber, wie es ist, in einer Welt ohne Polizei zu leben und wie wir uns umeinander kümmern, wie wir in solchen Welten Trost finden. Aber wissen Sie, der Writers' Room war ein Kollektiv. Es war nicht nur ich, der die Geschichte geschrieben hat, wir waren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sechst und kamen aus verschiedenen Welten. Also schreibe ich Kinderbücher über Mord und Kunst und mein Kollege ist Dichter und ein anderer kommt vom Theater und jemand hat an Fernsehserien gearbeitet."

