In Saison 9 kehrt Apex Legends zu den Ursprüngen zurück

Am 4. Mai beginnt die neue Content-Staffel "Origins" von Apex Legends, die EA und Respawn Entertainment schon jetzt ordentlich befeuern. In einem neuen Video präsentieren die Legenden ihre Fähigkeiten im direkten Duell oder im Legen von Hinterhalten. Einige Spieler wollen darin die nächsten Hinweise für eine Art Deathmatch-Modus erkennen, der bereits seit einer Weile in der Community diskutiert wird (angeblich sollen zwei Dreierteams darin aufeinanderstoßen). Handfestere Details liefert der Trailer zur neuen Spielfigur Valkyrie und dem "Bocek"-Bogen.