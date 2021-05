In Saison 14 spleißt Destiny 2 die Vex

You're watching Werben

Vom 11. Mai bis zum 24. August findet in Destiny 2 die sogenannte „Saison des Spleißers" statt. Bungie möchte in diesem Zeitrahmen saisonale Updates am Spiel vornehmen und einige alte Inhalte zurückbringen. Die Maschinenrasse der Vex versucht die Hüter aus der Reserve zu locken, indem sie die Sonne verdunkeln. Um die Situation in den Griff zu bekommen, müssen wir uns eine alte Technologie zunutze machen.

Viele der geplanten Aktivitäten werden mit den Vex zusammenhängen, darunter wöchentliche Aktivitäten sowie die neue Sechs-Spieler-Spielersuche „Override". Diese fordert euer Feuerteam dazu auf, tief ins feindliche Maschinennetzwerk vorzudringen und Informationen (und Beute) zu stehlen. Daran schließt der Raid „Gläserne Kammer" aus dem originalen Destiny an, der laut Bungie mit „mehreren Quality-of-Life'-Verbesserungen" überarbeitet wurde.

Die Entwickler erinnern zudem noch einmal an die Rüstungssynthese, also das Transmog-Verfahren, das nächste Woche zusammen mit der 14. Saison in Destiny 2 startet. Dadurch werdet ihr in der Lage sein, das optische Erscheinungsbild eurer Spielcharaktere anzupassen. Alle Informationen könnt ihr noch einmal im Bungie-Blog nachlesen.