In Resident Evil Requiem gibt es Hinweise auf Code: Veronica

HQ

Es gibt anhaltende Gerüchte, dass Capcoms nächstes Resident Evil-Remake der Dreamcast-Klassiker Code: Veronica sein wird, aber diese basieren ausschließlich auf unbestätigten Informationen von Insidern, die schließlich alles andere als zu 100 % zuverlässig sind. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Hinweise darauf, was noch kommen wird, aus offizielleren Quellen, da Kotaku angemerkt hat, dass es in Resident Evil Requiem mögliche Hinweise auf das Spiel gibt.

Sie erwähnen insbesondere, dass das Spiel eine Flasche Alkohol namens Avernico enthält – ein Anagramm für Veronica. Es gibt auch andere Hinweise, die jedoch mehr oder weniger weit hergeholt sind und möglicherweise auf Remakes von Resident Evil Zero und Resident Evil 6 hinweisen. Es ist erwähnenswert, dass Capcom eine lange Geschichte hat, solche Hinweise auf kommende Spiele einzubauen, sodass die Avernico-Flasche, selbst wenn einige von Kotakus Beweisen Wunschdenken von Fans zeigen, besonders verdächtig ist, findest du nicht?