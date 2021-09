In Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan sammelt ihr ab Oktober neue Freunde

Skybound Games und die Entwickler bei Manavoid Entertainment haben den Veröffentlichungstermin ihres charmanten und gewaltfreien Abenteuers Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan bekanntgegeben. Wir wissen jetzt, dass das Abenteuer am 5. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Eine geplante Nintendo-Switch-Version wird erst zu einem späteren, noch unbestätigten Datum erscheinen.

Im Spiel müssen wir die Pläne eines bösen Drachen vereiteln, der der Welt ihre Farbe gestohlen hat. Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan mischt Jump'n'Run-Plattforming mit Rätsel-Passagen und nebenbei sammelt man neue Begleiter um sich. Die rundenbasierten Begegnungen werden grundsätzlich gewaltfrei dargestellt, denn in diesem Spiel besiegen wir andere nicht, sondern sprechen mit ihnen. Dadurch gehen wir den Problemen unserer Gegenüber auf den Grund und freunden uns somit mit ihnen an.