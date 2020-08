In PGA Tour 2K21 könnt ihr eure eigenen Golffelder gestalten

Die Golf-Club-Spiele von HB Studios wurden dafür bekannt, dass Spieler in ihnen eigene Golfplätze bauen konnten. Diese Linie wird sich auch mit der PGA-Tour-Lizenz im Spiel PGA Tour 2K21 fortsetzen, wie wir diesen Monat erfahren haben. Man kann das Thema sehr ernst nehmen und von den Sportlern hohe Präzision unter erschwerten Bedingungen einfordern oder etwas Spaß haben, damit die eigene Kreation bei der Online-Community gut ankommt. Der Titel wird am 21. August 2020 veröffentlicht und in zwei Trailern beschäftigt sich das Team mit verschiedenen Aspekten der Spielfelder.

You're watching Werben