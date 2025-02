In Paris hat es seit 1990 kein Derby mehr gegeben, aber das könnte sich im nächsten Jahr dramatisch ändern

HQ

Der Paris FC ist ein Fußballverein, der außerhalb des französischen Fußballs noch ziemlich unbekannt ist (er hat die meiste Zeit seines Bestehens in Amateurkategorien gespielt). Sie wurde 1969 gegründet und fusionierte 1970 mit dem Stade Saint-Germain zu Paris Saint-Germain. Doch nur zwei Jahre später spaltete sich der Pariser FC auf und wurde zu einem eigenen Verein. Es könnte der Beginn einer heftigen Rivalität zwischen zwei "Geschwistern" gewesen sein... Doch der Pariser FC verschwand schnell aus dem Gedächtnis der Pariser.

Jüngste Investitionen, unter anderem aus dem Königreich Bahrain und zuletzt (Oktober 2024) von Red Bull und der Arnault-Familie, haben dem Team jedoch geholfen, in die Profiklasse zurückzukehren: 2015 kehrte es in die Ligue 2, die zweite französische Liga, zurück, und während es im folgenden Jahr absteigen sollte, kehrte es zurück und ist nun Zweiter in der Ligue 2. nur hinter Lorient, was bedeutet, dass der Aufstieg in die Ligue 1 im nächsten Jahr eine reale Möglichkeit ist.

Sollte das passieren, könnte die Rivalität mit Paris Saint-Germain sehr, sehr interessant werden... Die Derbys finden nur wenige Meter entfernt statt.

Der Pariser FC wird im nächsten Jahr "Nachbar" von PSG sein

Obwohl PSG derzeit zweifellos die beste Mannschaft Frankreichs ist, hat der Pariser FC die wohlhabendste Familie des Landes hinter sich (sowie den Einfluss des ehemaligen Liverpool-Trainers Jürgen Klopp, dem Fußballdirektor von Red Bull), und für die nächste Saison, egal was passiert, wird der Pariser FC das Stadion wechseln, auf direkten Wunsch der Arnaults: vom aktuellen Stade Sébastien Charléty, im 13. Arrondissement der Hauptstadt, an das Stade Jean-Bouin, einen Vertrag bis mindestens 2029.

"Die Vereinbarung, ab der nächsten Saison im Jean Bouin zu spielen, war für meine Familie eine Priorität, um unseren Fans, Partnern und Zuschauern einen perfekten Rahmen zu bieten, um die Mannschaften des Paris FC spielen zu sehen", sagte Antoine Arnault. Es ist ein Stadion von ähnlicher Größe wie das vorherige Stadion des Pariser FC (19.904 Sitzplätze), Heimat des französischen Rugbys, das normalerweise für Rugby und amerikanische Fußballspiele genutzt wird. das buchstäblich direkt gegenüber vom Parc des Princes, dem Stadion von PSG, liegt. Nur eine Straße entfernt.

In Paris gab es seit Jahrzehnten kein Derby mehr, aber Paris FC-PSG könnte legendär werden

Wenn der Pariser FC 2025/26 in die Ligue 1 zurückkehrt, würde es in Paris endlich ein weiteres Derby geben: Seit den späten 1980er Jahren gab es in der Stadt keine Rivalität zwischen zwei lokalen Fußballmannschaften mehr (PSG gegen Racing Club de France, damals bekannt als Matra Racing, die nicht lange anhielt), eine große Anomalie in Europa. Und mit der zusätzlichen Faszination, dass beide Klubs vor mehr als fünfzig Jahren noch "Geschwister" waren...

Natürlich wird der Pariser FC nicht über Nacht zu einem Kraftpaket, aber PSG hat bewiesen, dass ein mittelmäßiger Verein mit der richtigen Menge an (Öl-)Geld der beste des Landes werden kann (und manchmal fühlt es sich an, als wäre er der einzige Top-Klub in Frankreich). Und das alles, und Katar droht nun, seine Investitionen in ganz Frankreich abzuziehen....