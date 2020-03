In Other Waters fließt Anfang April gemächlich auf Switch und PC

Vor ein paar Wochen sind wir auf den Titel In Other Waters aufmerksam geworden, der heute auf PC und Nintendo Switch einen Termin erhalten hat. Publisher Fellow Traveller wird das stilisierte Adventure am 3. April auf beiden Plattformen veröffentlichen, quasi als gelassenes Kontrastprogramm zum Remake von Resident Evil 3. Der kleine Titel wird nur rund 15 Euro kosten und uns mit einer künstlichen Intelligenz zusammen einen unbekannten Planeten erkunden lassen.

Das Spiel hat nicht nur einen interessanten visuellen Stil, es scheint auch narrativ einiges auf Lager zu haben: Als Pilot einer Tauchsonde müssen wir einen ganzen Ozean erkunden und wissenschaftlich aufbereiten. In dieser eingeengten Umgebung tief unter der Wasseroberfläche werden wir einiges über "Angst und Verwundbarkeit" lernen, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung vielsagend. Ein Trailer stimmt uns auf den Release in der kommenden Woche ein.