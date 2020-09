In Norwegen entsteht Teslagrad 2

Man könnte meinen, dass die Bande von Rain Games mit der Entwicklung von Mesmer und Girl Genius: Adventures in Castle Heterodyne! bereits genug zu tun hat, doch sie beabsichtigen nebenbei offenbar, in das Universum zurückzukehren, dem sie ihren Erfolg zu verdanken haben. Das norwegische Studio hat gestern Abend bestätigt, dass Teslagrad 2 auf dem Weg ist. Die Ankündigung macht klar, dass sich die Entwickler weiterhin auf Erkundungen im Metroidvania-Stil und auf das Lösen von Rätseln mit Magnetismus konzentrieren werden.

Diesmal führt uns unsere Reise in die Region Wyrmheim, wo wir eine Reihe von Hinweisen auf die nordische Mythologie, die Wikingerzeit und mysteriöse Runen erwarten dürfen. Diese Bestandteile werden sich sowohl in der Umgebung als auch in den Figuren selbst widerspiegeln, verraten die Entwickler. Der Grundstil bleibt allerdings größtenteils unverändert, Informationen zum erwarteten Datum oder den unterstützten Plattformen gibt es auch noch nicht.