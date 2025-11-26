In Nightholme "musst du dich in ein Monster verwandeln, um gegen Monster zu kämpfen"

Nightholme s geschlossene Beta wurde erst neulich angekündigt, also haben wir sofort Alex Amancio, Leiter von Studio Ellipsis bei DevGAMM Lissabon, getroffen, um mehr über ihre unterschiedliche Herangehensweise an Multiplayer-Horror zu erfahren.

"Es ist ein Action-[Mehrspieler-]Spiel mit Stealth-Elementen", beginnt er in unserem exklusiven Gamereactor-Interview unten zu beschreiben. "Und ich finde es immer ein zweischneidiges Schwert, über Schlagworte wie PvE oder PvP zu sprechen, weil die Leute Dinge annehmen. Das Spiel, das wir machen, ist ein Spiel, bei dem du und ein paar Freunde auf eine Karte geht, um ein Monster zu jagen, als wäret ihr Kopfgeldjäger. Es gibt keine Waffen im Spiel, du musst dich also in ein Monster verwandeln, um gegen Monster zu kämpfen, und jeder kann sich in jeden Archetyp verwandeln. Und andere Jäger sind ebenfalls hinter dem Monster her, woher die Spannung kommt. Aber manche Spieler könnten andere ignorieren, versteckt bleiben und versuchen, zum Monster zu gelangen. Andere könnten versuchen, andere Spieler zu jagen."

Ein weiterer anderer Aspekt im Vergleich zu anderen Mehrspieler-Spielen ist, dass der Ingame-Fortschritt in Nightholme innerhalb des Matches stattfindet, wie in einem MOBA, und nicht über ein Fortschrittssystem nach dem Match (obwohl es ein Meta-Fortschrittselement namens Bindling gibt). Abgesehen davon und der Wahl der Spieler wollten wir wirklich mehr über die kosmische Horror-Lore des Spiels erfahren.

"Die Hintergrundgeschichte wird von den Ladenbesitzern, vom Metaspiel geliefert, und es gibt ein reichhaltiges Metaspiel", erklärt Amancio im Video. "Wir haben eine wirklich tiefgründige Horror-Lore aufgebaut. Es ist ein kosmisches Horrorspiel, und es ist nicht gut und böse, es ist alles böse (...) Wir haben zwei Ausrichtungen: Du hast planare Kräfte und du hast leere Kräfte. Die leere Geschichte handelt mehr vom Verlust des Selbst und Wahnsinn; Die Planare ist mehr von Blut und Opfer."

"Jeder Jäger hat seine eigene Art von Hub", fügt er dann bezüglich des benutzerdefinierten Bereichs der Spieler hinzu. "Es ist ein 3D-Raum, der dir gehört. Über diesen Hub kannst du über ein Portal auf die Spielwelt zugreifen, und es gibt auch verschiedene Läden."

Lies das vollständige Interview unten ab, das komplett in deiner Landessprache untertitelt ist, für mehr zu Nightholme.