In Nickelodeon All-Star Brawl tummeln sich 20 spielbare Charaktere

Das Thema Super Smash Bros. Ultimate hat diese Woche besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, doch im Schatten der Ankündigungen haben Ludosity und Fair Play Labs still und heimlich das Lizenzspiel Nickelodeon All-Star Brawl veröffentlicht. Ob es den famosen Nintendo-Brawler in Bezug auf das Gameplay übertreffen kann, bleibt abzuwarten, aber im Moment kennen wir immerhin die Liste der Spielfiguren, die in diesem Crossover verschiedener Cartoon-Shows aufeinandertreffen:



Oblina aus Aaahh!!! Monster

Aang und Toph Bei Fong aus Avatar - Der Herr der Elemente

Catdog aus Catdog

Danny Fenton aus Danny Phantom

Helga G. Pataki aus Hey Arnold!

Zim aus Invader Zim

Korra aus Die Legende von Korra

Lincoln und Lucy Loud aus Willkommen bei den Louds

Ren/Stimpy und der Powdered Toast Man aus Ren und Stimpy

der Dino Reptar aus Rugrats

Spongebob Schwammkopf, Patrick Star und Sandy Cheeks aus Spongebob Schwammkopf

Leonardo, Michelangelo und April O'Neil aus Teenage Mutant Ninja Turtles

Heinrich Archibald Stachelbeere aus Expedition der Stachelbeeren



Nickelodeon All-Star Brawl ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch verfügbar. Der Launch-Trailer zeigt euch, worauf ihr euch bei diesem Spiel einlasst.

Quelle: Nintendo Life.