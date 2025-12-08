In-N-Out Burger entfernt Bestellung Nummer 67 aus dem System, weil Kinder schreien

HQ

Die amerikanische Fast-Food-Kette In-N-Out Burger hat nach einem viralen Meme, das sich ausschließlich um die Zahl 67 dreht, eine Bestellnummer aus ihrem System entfernt. Wenn du noch keine Kinder gesehen hast, die ihre Arme wie uralte Schuppen bewegen und sechs sieben so laut wie möglich rufen, dann beneide ich dich, aber das ist im Grunde der Kern des Trends. Du sagst einfach laut die Zahlen.

Sagen wir sechs oder sieben in irgendeiner Weise, und das führt zu Applaus und Jubel einer bestimmten Generation. Der Lärm wurde in den In-N-Out Burger-Filialen so schlimm, dass sie inzwischen die Bestellnummer 67 entfernt haben, sodass sie nie wieder vorgelesen wird.

Das Gleiche gilt für Bestellung Nummer 69, und viele bezweifeln, dass diese Nummern bald zurückkehren werden. Arme 68, gefangen zwischen zwei Memes, aber nie gut genug, um selbst einer zu sein. Vielleicht eines Tages, Kumpel.

Werbung: