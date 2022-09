In Moonbreaker "beeinflusst die Position jeder Einheit im Grunde jede andere Einheit"

HQ

Wir unterhielten uns mit Charlie Cleveland mitten im Lockdown an einem interessanten Punkt seiner Karriere: Er konnte über seine vorherige Kreation Subnautica sprechen, hatte aber seine Fortsetzung in den Händen eines anderen Teams gelassen, um sich auf ein supergeheimes Projekt zu konzentrieren, das er sich auf die Zunge biss, um uns nicht zu verderben. Es war Moonbreaker, eine der angenehmsten Überraschungen der Gamescom.

Und es war auf der deutschen Show, wo wir uns endlich von Angesicht zu Angesicht trafen und wo er seinen Wunsch lindern konnte, allen von dem neuen Spiel in diesem Video zu erzählen:

"Es ist eine echte Mischung, würde ich sagen", beschreibt Cleveland zunächst ihre Sicht auf den taktischen Kampf. "Es begann irgendwie mehr wie Hearthstone, ich denke, ich würde das strategischer nennen, über Deckbuilding und nur Timing, man spielt die richtige Karte zur richtigen Zeit. Weißt du, du hast eine bestimmte Präferenz, einen bestimmten Spielstil und du fügst diese Charaktere zusammen und ja, sie knüpfen an eine Art Meta an."

"Und dann, wenn du deine Einheiten in die Schlacht spielst, gibt es natürlich eine Positionierung", korrigiert er dann von der ursprünglichen Idee. "Dies ist also kein CCG, hier geht es um die Positionierung auf der Karte, und die Position jeder Einheit wirkt sich im Grunde auf jede andere Einheit aus. Wenn ich also eine Einheit bewege, wirkt sich das jetzt auf die Bewegung aller meiner anderen Einheiten aus, weil ich sie blockieren kann, ich will nicht, aber ich kann meine eigenen Einheiten blockieren, und ich blockiere auch alle Bewegungen meines Gegners und dann ändert es natürlich auch die Sichtlinie für diese Einheit und es kann die Genauigkeit für andere Einheiten ändern. Also, jeder einzelne Zug ändert alles andere für alle meine Einheiten und alle ihre Einheiten, und die Reihenfolge, in der das getan wird, ist super wichtig. Also, ja, am Anfang fing es strategischer an und jetzt sind wir wirklich in den Miniaturen und die wahre Saftigkeit des Spiels dreht sich alles um die Positionierung und Taktik der Einheiten."

Während unserer Spielzeit haben wir ein paar zufällige Elemente entdeckt, darunter die Miniaturen, die Sie zuerst einsetzen können, oder die potenziellen Schiffsassistenten, die Sie verwenden können. Zum Thema:

"Bei den meisten Miniaturspielen, wie zum Beispiel Warhammer, der Tabletop-Version, baust du deinen Kader auf einem Blatt Papier, du entwirfst deine Crew, deine Armee, und dann bekommst du all diese Einheiten sofort zu Beginn des Spiels. Und dann spielst du einfach, sie schlagen gegeneinander, du bekommst jede Einheit und dann ist derjenige, der übrig bleibt, der Gewinner. Für mich fühlte sich das einfach sehr abgestanden an, weil es einfach nicht sehr aufregend ist, weil man mit der größten Leistung anfängt und dann mit der Zeit an Kraft verliert."

Moonbreaker hatte gerade sein zweites kostenloses Testwochenende und wird dann am 29. September im Early Access veröffentlicht, am selben Tag, an dem Brandon Sandersons Geschichte als Podcast ausgestrahlt wird.