In Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zähmen wir große Kreaturen

Monster Hunter Rise ist nicht das einzige Monster-Hunter-Spiel, das kommendes Jahr auf die Nintendo Switch springt. Capcom verdoppelt ihre Bemühungen für das Franchise, denn sie setzen an einem alten 3DS-Projekt an. Das kinderfreundliche Action-RPG Monster Hunter Stories kehrt 2021 mit einem zweiten Teil auf die Nintendo-Plattform zurück.

Im ersten Trailer beweist sich Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin als unbeschwertes Cartoon-Abenteuer mit tollem Anime-Look. Die Spieler kämpfen zwar immer noch gegen die riesigen Kreaturen, sie freunden sich jedoch auch mit ihnen an. Anschließend können wir die Stärke der Monster im Kampf nutzen und sogar auf ihnen reiten. Wings of Ruin soll im Sommer eintreffen und es wird verschiedene Crossover-Gelegenheiten mit Monster Hunter Rise geben.

