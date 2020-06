In Mafia: Definitive Edition sucht ihr euch den Schwierigkeitsgrad selbst aus

Das kommende Mafia: Definitive Edition ist ein komplettes Remake und das bedeutet auch, dass Hangar 13 dem ursprünglichen Spiel eine Reihe neuer Elemente hinzuzufügt. Letzte Woche haben wir zum Beispiel erfahren, dass das neue Spiel separate Schwierigkeitsgrade bieten wird, sobald es Ende August erscheint. Spieler werden dadurch erstmals in der Lage sein, die Herausforderung der Kämpfe an ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. In einem Interview mit USGamer sagte der Studiochef von Hangar 13, Haden Blackman:

"Das Original war ein herausforderndes Spiel und das war Teil seiner Attraktivität. Wir versuchen diese Linie mit unserem normalen Schwierigkeitsgrad zu beschreiten und dabei sicherzustellen, dass es noch immer eine herausfordernde Erfahrung selbst für diejenigen ist, die sich an das Original erinnern. Es soll neue Fans und Spieler aber nicht abschrecken. Wir versuchen gerade das zu lösen, indem wir euch die Kontrolle über eine Reihe verschiedener Optionen anbieten."