In Little Nightmares 2 fühlt sich selbst "draußen klaustrophobisch" an

Little Nightmares 2 war im letzten Monat eine der großen Gamescom-Überraschungen. Auf der Messe sprachen wir mit dem Narrative Director Dave Mervik und seinem Kollegen, dem Producer Lucas Roussel, über die Dinge, die sich in diesem zweiten Teil verändern werden.

"Eine Sache, die wir vom ersten Spiel an unbedingt weiterentwickeln und ausbauen wollten, ist die Menge an Interaktivität mit der Welt. [Damit wollen wir] die Leute wirklich dazu bringen, sich mehr zu engagieren und mehr zu erkunden", sagte Mervik.

"Wir möchten auch die Geschichte zwischen den beiden Kindern hervorheben, da das eine sehr wichtige Rolle im Spiel spielen wird, weil sich die Beziehung entwickeln wird", fügte Roussel hinzu. "Es wird Höhen und Tiefen geben - ich denke, es wird etwas sein, das die Leute wirklich genießen werden."

Trotz der unterschiedlichen Umgebung soll die Atmosphäre aber immer noch mit dem Original vergleichbar sein, führt Mervik weiter aus:

"[Little Nightmares 2 spielt] jetzt draußen, [das] bringt natürlich seine eigenen Herausforderungen und [Eigenheiten] mit sich. Ich denke, eine der größten Herausforderungen für uns ist es, dass sich draußen so klaustrophobisch wie möglich anfühlt. Das ist glaube ich eine gute Art zu erklären, was wir vorhaben: Ja, ihr seid draußen unterwegs, aber das ändert nichts an der Atmosphäre und der bedrückenden Spannung."

